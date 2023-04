Ikea ripete il successo dell’estate e mette in vendita il prodotto più venduto per la spiaggia

Con l’arrivo della primavera iniziano le giornate in spiaggia grazie alla temperatura in aumento, soprattutto in alcune zone più di altre. Senza dubbio si può e si desidera passare del tempo sulla sabbia gustando il paesaggio e mangiando qualcosa, quindi bisogna prepararsi portando tutto il necessario. Oggi ti mostriamo un prodotto Ikea che spopola d’estate e che costa pochissimo… è tra i più venduti!

Ikea ha già nel suo catalogo estivo una vasta gamma di prodotti ideali per trarre il massimo dal bel tempo, sia per andare in spiaggia che per utilizzarli nella tua terrazza o giardino. Il negozio svedese ha successo in tutto il mondo grazie alla sua proposta di prezzi bassi per tutto ciò che riguarda la casa e la decorazione di qualsiasi spazio.

Le borse riutilizzabili Ikea che non puoi non avere

Si tratta della borsa riutilizzabile ISTAD, una borsa appositamente progettata per conservare gli alimenti, che può essere lavata e riutilizzata in modo da durare molto più a lungo, il che la rende ideale poiché la ammortizzerai al massimo. Attualmente disponibile in una scatola da 30 unità al prezzo di 3,99€, è un vero affare!

Queste fantastiche borse riutilizzabili di Ikea sono ideali, ad esempio, per portare la frutta tagliata e lavata in spiaggia, o qualsiasi altro cibo, e inserirlo nel frigo separato e ben conservato. Sono perfette anche per congelare o conservare qualsiasi alimento nel frigorifero, poiché hanno una chiusura ermetica che consente di creare un ambiente ottimale per la conservazione in modo sicuro. Puoi persino cucinare al loro interno fino a una temperatura di 50ºC.

Sono una risorsa ideale per organizzare gli avanzi di cibo e qualsiasi alimento secco, inoltre puoi utilizzarle anche per molto altro, come ad esempio per riporre puzzle, giochi e qualsiasi altro elemento che si adatti alla loro dimensione. Disponibili in diverse dimensioni per scegliere in base alla capacità (4,5 l – 6 l).

Trasparenti e con motivi verdi, potrai vedere sempre cosa c’è al loro interno e se è in buone condizioni, e per lavarle puoi farlo sia all’interno che all’esterno, lasciandole sempre asciugare completamente prima di riutilizzarle.

