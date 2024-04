Ikea rilancia l’ombrellone facile da regolare e adattabile anche ai piccoli balconi

Ikea mette in vendita un ombrellone a meno di 20 euro, ideale per proteggerti dal calore durante l'estate!

A grande richiesta dei consumatori, Ikea ha introdotto un ombrellone che è veramente perfetto per proteggersi dal calore del sole in primavera o estate. A meno di 20 euro, questo prodotto ha tutto per piacere.

L'ombrellone Ikea perfetto per affrontare il calore

In poche settimane, l'estate sarà alle porte. E l'aumento delle temperature nelle ultime settimane è già ben evidente. In alcune parti dell'Italia, possono essere sofocanti.

Ikea ne è consapevole. Ecco perché l'azienda ha deciso di mettere in vendita un ombrellone del modello TVETÖ di colore beige. È un prodotto indispensabile se hai intenzione di proteggerti dai raggi ultravioletti del sole.

Non a caso, si tratta di un ombrellone che offre « un fattore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) di 25+, il che significa che filtra circa il 96% dei raggi ultravioletti« .

Ikea ha anche affermato che questo è un ombrellone che può proteggerti dal sole per tutto il giorno, poiché è inclinabile. Ma non è tutto. Devi sapere che puoi anche prenderne cura.

Suggerimenti per prendersi cura del tuo prodotto

Ikea ha precisato: « La base dell'ombrellone è venduta separatamente ». Si tratta di un ombrellone che può essere adattato alla base dell'ombrellone GRYTÖ. La società svedese ha fornito altri consigli per prolungare la durata del tuo prodotto. Ha spiegato che deve essere pulito regolarmente.

È necessario proteggere questo ombrellone Ikea con una copertura quando non lo stai utilizzando. Non dimenticare di riporlo in un luogo fresco, asciutto e chiuso alla fine dell'estate. Come detto in precedenza, può essere lavato in lavatrice.

Devi scegliere un trattamento normale a un massimo di 40 °C. Sappi che non devi usare candeggina. Infatti, ciò potrebbe danneggiare il tuo ombrellone. Opta per un'asciugatura in asciugatrice a tamburo rotante possibile, a bassa temperatura (60°C max).

Un prodotto a meno di 20 euro

I clienti Ikea hanno dato un punteggio di 4,4 stelle su 5. I consumatori hanno scritto: « Perfetto per il mio balcone e dà una luce molto piacevole. », « Si adatta molto bene alla mia loggia, e di ottima qualità » .

Se desideri acquistare questo ombrellone offerto da Ikea, sappi che non dovrai spendere una grossa somma di denaro. Infatti, è disponibile al prezzo di 19,99 euro.

Un prezzo molto accessibile per un prodotto di questa qualità. Se desideri averlo, sappi che lo troverai sul sito web del marchio o nei negozi fisici.