Ikea riduce il prezzo del suo prodotto più venduto nella storia: addio al disordine.

L’ordine è uno dei fattori più importanti nella casa e in generale in qualsiasi spazio, sia personale che lavorativo, quindi è sempre necessario circondarsi di soluzioni che aiutino a mantenere tutto il più ordinato e organizzato possibile. Oggi ti mostriamo la diminuzione di prezzo di uno dei prodotti più venduti di Ikea nella sua intera storia… è irresistibile!

Ikea è esperta nel fornire soluzioni per l’ordine e l’organizzazione, senza dubbio l’azienda più innovativa in questo senso, tanto che molte altre si ispirano alle sue creazioni per realizzare le proprie versioni. Il negozio svedese fa tendenza e mette a disposizione di chiunque tutto il necessario per arredare la propria casa dall’inizio alla fine.

La cassettiera MALM di Ikea abbassa il prezzo

Si tratta della cassettiera MALM, uno dei prodotti più venduti nel negozio svedese in tutta la sua storia grazie alla sua semplicità e versatilità, e in questo caso ha abbassato il prezzo, non come sconto occasionale ma come una diminuzione di prezzo definitiva. Il suo prezzo attuale è di 79,99 euro.

Questa fantastica cassettiera MALM di Ikea è una delle cassettiere iconiche del negozio svedese, in questo caso nella sua versione a 3 cassetti, un design dalle linee pulite che si adatta perfettamente sia alla camera da letto che ad altre stanze in cui si voglia guadagnare spazio extra di archiviazione. I suoi 3 cassetti si aprono e si chiudono con fluidità totale e hanno fermi per evitare che cadano quando vengono aperti.

I cassetti sono ampi e l’interno può essere organizzato con il set di 6 scatole SKUBB. In ogni cassetto è possibile mettere circa 15 pantaloni piegati o 30 magliette. È consigliabile fissare la cassettiera al muro, e a tal proposito è necessario considerare che diversi tipi di pareti richiedono diversi fissaggi, quindi è necessario utilizzare sempre quelli più adatti al proprio muro.

Riguardo alle sue dimensioni, sono 80 cm di larghezza, 48 cm di profondità e 78 cm di altezza. Per mantenere la cassettiera sempre nelle migliori condizioni di pulizia è importante passare un panno umido con un detergente delicato e poi passare un panno asciutto per asciugare, non lasciarlo mai umido.

Se desideri guadagnare spazio extra di archiviazione in qualsiasi angolo della tua casa, soprattutto in camera da letto, non c’è dubbio che questa cassettiera MALM di Ikea sia una delle migliori opzioni che troverai sul mercato.