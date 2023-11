Ikea riduce il prezzo del suo iconico lettino in faggio Sniglar a meno di 75 euro.

Se hai appena avuto un bambino o stai per averlo, sicuramente una delle priorità sarà preparare la camera del neonato. E anche se hai in mente di trovare una vasta gamma di mobili, il più essenziale di tutti è la culla, e la migliore in questo senso è il modello di culla che ha Ikea e che è stato il più desiderato per un lungo periodo ed ora finalmente è scontato. Un’opportunità del genere non si presenta due volte, quindi approfitta ora perché Ikea riduce il suo mitico lettino Sniglar sotto i 75 euro ed è ora quando finalmente può essere tua.

Il lettino Sniglar ora scontato da Ikea

Se stai cercando un lettino per il tuo bambino, potresti essere interessato a cogliere l’offerta di Ikea sul suo modello Sniglar, uno dei lettini più popolari ed economici del marchio svedese.

Si tratta di un lettino in faggio massiccio, materiale naturale e resistente, che offre sicurezza e comfort al tuo bambino. Inoltre, ha un design semplice e versatile, che si adatta a qualsiasi stile di arredamento. Il lettino Sniglar ha dimensioni di 60×120 cm, e la base può essere montata a due diverse altezze, a seconda dell’età e dello sviluppo del tuo bambino. In questo modo, potrai adattarlo alle sue esigenze e facilitare l’accesso al lettino.

La base permette anche una circolazione dell’aria e crea un ambiente di riposo piacevole per il tuo bambino per tutta la notte. Questa culla è realizzata in faggio massiccio, un materiale durevole e rinnovabile, che contribuisce a prendersi cura del pianeta e del tuo budget. Il legno ha una finitura naturale, senza vernici o pitture, che gli conferisce un aspetto caldo e accogliente. Inoltre, la culla è facile da pulire, ti basta un panno umido con un detergente delicato.

Ma la cosa migliore di tutte è il suo prezzo, visto che solo ora, la culla Sniglar ti costerà 74,99 euro, che rappresenta un risparmio rispetto al prezzo con cui è stato venduto negli anni precedenti, vicino ai 90 euro. Si tratta di un’opportunità unica per avere una culla di qualità, funzionale e bella, che farà la felicità del tuo bambino. Tieni presente che il materasso e la biancheria da letto sono venduti separatamente.

Non lasciarti scappare questa offerta e approfitta per acquistare la culla Sniglar di Ikea prima che si esaurisca. Potrai trovarlo nella sezione delle camere da letto del tuo negozio Ikea più vicino, o fare l’ordine online tramite il loro sito web. Non te ne pentirai di aver scelto questa culla, che ti accompagnerà durante i primi anni di vita del tuo bambino.