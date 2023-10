Ikea riduce i prezzi su questi prodotti da cucina: non li vedrai così economici

Gli articoli da cucina sono essenziali in questa stanza, sempre utili per diversi usi e che possono tornarti molto utili in varie situazioni o compiti che devi svolgere. Oggi ti mostriamo alcuni prodotti da cucina di Ikea che sono diminuiti di prezzo negli ultimi giorni e che ti torneranno utilissimi da acquistare in quanto ne trarrai molto vantaggio… affrettati che volano!.

5 prodotti da cucina di Ikea che sono diminuiti di prezzo

Ciotola BLANDA BLANK

Questa ciotola è piccola e versatile, con un design semplice che si adatta a qualsiasi stile, e molto facile da pulire grazie al suo acciaio inossidabile. Basta prendersene cura un po’ e ti durerà per tutta la vita. Con un diametro di 12 cm, ha un prezzo di 1,99 euro.

Bicchiere IVRIG

Questo bellissimo bicchiere di vetro incolore da 45 cl è durevole e lavabile in lavastoviglie, con uno stile che darà un tocco di lusso e distinzione al tuo tavolo sia nel quotidiano che nelle occasioni speciali. Ha un prezzo di 1,99 euro.