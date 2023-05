Ikea ribassa il prezzo di questa coperta copripiumino a basso costo per dormire comodamente in ogni stagione!

Nel suo catalogo, Ikea ha svelato la sua splendida copripiumino a prezzo ragionevole per dormire comodamente tutte le notti!

Se Ikea vende mobili e oggetti decorativi, la società svedese ha anche tutto ciò che serve per la biancheria da letto. In particolare, ha messo in vendita un magnifico copripiumino e 2 federe perfetti per il letto.

Il prodotto ideale per la casa

Nel suo catalogo, Ikea ha svelato un magnifico copripiumino versatile che permette di avere una camera decorata per la primavera. E, quello che è certo, è che non mancherà di sorprendere i clienti.

Il copripiumino Ikea del modello Ängsklocka è un set di biancheria da letto completo. Infatti, in questo prodotto troverete non solo il copripiumino. Ma è anche fornito con una sola federa.

E tutto questo per evitare di litigare con il proprio partner riguardo al cuscino. Innanzitutto, va detto che la stoffa è una delle migliori caratteristiche di questo set di lenzuola Ikea. È completamente composta da cotone.

Ciò si apprezza tanto per la morbidezza quanto per la freschezza. Con questo tessuto naturale, vedrete che non avrete né troppo freddo né troppo caldo. In effetti, l’idea è di togliere il piumone e usare la biancheria come lenzuola quest’estate.

Sui bordi della federa, c’è anche una finitura diversa. Inoltre, i bottoni sono rivestiti di stoffa che dà quel tocco di lusso allo stile Zara Home. Oltre a distinguersi per la sua morbidezza, la stampa è anche interessante.

Belli motivi

Infatti, il prodotto Ikea si adatta tanto alle camere da ragazzi quanto alle camere degli ospiti. Ha colori che si situano tra il blu e il bianco. Questo copripiumino misura un metro e mezzo di larghezza.

Quindi, può essere utilizzato nei letti singoli o anche in camere doppie dove il letto non supera i 135 centimetri di larghezza. Da ora in poi, questo set venduto da Ikea costa la somma di 59,99 euro.

La lunghezza del copripiumino è di 200 centimetri, la sua larghezza di 150 centimetri. La lunghezza della federa è di 50 centimetri, la sua larghezza di 60 centimetri. Il numero di fili è di 250 pollici quadrati.

Ikea ha anche fornito indicazioni per prendersi cura del suo prodotto Ikea. Sappiate che è lavabile in lavatrice a 60° massimo con ciclo normale. Non bisogna utilizzare acqua di Giava. L’asciugatura deve essere effettuata in asciugatrice a temperatura normale (80º al massimo).

Bisogna anche stirarlo a 200º al massimo. E non pulirlo a secco. Ikea ha anche dichiarato riguardo al suo prodotto: « Percale tessuta in puro cotone, per una freschezza e una morbidezza contro la pelle ».

Ikea svela i punti positivi del suo prodotto

Prima di aggiungere: « La stoffa resistente conserva l’aspetto del nuovo diventando allo stesso tempo più flessibile e morbida dopo ogni lavaggio. Una sensazione di lusso che proviene dai dettagli come la tessitura stretta, la federa bordata».

Ikea ha proseguito: « E i bottoni rivestiti di stoffa. Copripiumino resistente e facile da curare perché basta lavarlo in lavatrice a 60°C. Bottoni decorativi e rivestiti di stoffa per mantenere bene il piumone e il cuscino ».

Dal loro canto, i clienti hanno avuto opinioni abbastanza divise sul prodotto. Alcuni hanno dichiarato: « Molto bello, piacevole al tatto. », « Bellissimo copripiumino. », « Bellissimo copripiumino al tocco molto piacevole! ».

Altri hanno dichiarato ad Ikea: « Iper rumoroso quando si dorme… », « Disegni molto belli, ma prodotto con difetti fin dall’acquisto ». Quindi bisognerà spendere la somma di 59,99 euro per questo prodotto.

4.6/5 - (11 votes)