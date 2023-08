Ikea rende il tuo bagno più lussuoso con questo sublime specchio!

Nel caso in cui desideri ridare vita al tuo bagno, questo specchio venduto da Ikea dovrebbe soddisfare le tue aspettative.

Ikea non smette mai di stupirci. Oltre a offrirci soluzioni per ravvivare i nostri spazi vitali, l’azienda svedese ci permette di giocare con il lusso. La prova, con questo nuovo specchio in vendita, degno dei più grandi hotel.

Soluzioni per tutto

Se hai l’abitudine di fare acquisti presso il gigante dell’arredamento, questo non ti sorprenderà quasi. Perché sai già che puoi trovare diverse soluzioni recandoti in questi negozi. E talvolta, a costi molto convenienti.

Perché sì, Ikea non vende solo cucine, bagni o camere già pronte. Il marchio vende anche prodotti “indipendenti” che si abbinano perfettamente ad oggetti non venduti nello stesso set.

Spesso, il gigante dell’arredamento propone persino elenchi di oggetti che possono adattarsi al tuo spazio abitativo in base alla stagione. Prendiamo ad esempio l’estate. Con questa stagione, hai solo voglia di trascorrere del tempo sulla tua terrazza.

Ma per farlo, devi avere il tavolo giusto e le sedie giuste per passare un bel momento. Beh, presso il gigante dell’arredamento, ti vengono proposti elenchi di tavoli e sedie che si adattano perfettamente a questo tipo di momenti.

Ma non è tutto. Come sai, puoi trovare anche soluzioni per la tua camera da letto o il tuo salotto recandoti da Ikea. A volte, ti capita di perdere il letto perfetto per soddisfare le tue aspettative.

La prova è data da questa nuova messa in vendita, che nasconde tanti segreti. Facciamo riferimento al letto “molto pratico” che non finisce mai di stupirti. Per scoprire il motivo, ti invitiamo a leggere l’articolo che abbiamo dedicato, cliccando qui.

Il nuovo specchio “di lusso” firmato Ikea

Ma se hai già tutti gli oggetti citati in precedenza, potresti non essere interessato agli elementi menzionati qualche riga sopra. Quello che ti interessa è senza dubbio lo specchio di cui abbiamo parlato all’inizio dell’articolo.

Ci siamo quasi. Infatti, Ikea ha appena messo in vendita uno specchio che ti farà sentire come se fossi in un hotel di lusso, come hanno riportato i nostri colleghi di El Mira. Ma quali sono le sue caratteristiche?

In primo luogo, devi sapere che si tratta dello specchio Nissedal. Ha addirittura una pellicola di sicurezza. Che elimina i rischi di danneggiamento se il vetro si rompe. La creatrice di questo specchio semplice ma elegante con cornice bianca o nera è Eva Lilja Löwenhielm.

Ti permetterà di riflettere la luce del tuo bagno, così come tutte le altre stanze in cui lo posizionerai. E ti darà una sensazione di spazio come non hai mai avuto!

Inoltre, la sua installazione è molto semplice. Questo specchio Ikea ha solo bisogno di essere appeso con supporti murali. Che si trovano direttamente sul retro dello specchio. Dovrai quindi semplicemente seguire le istruzioni di montaggio e il gioco sarà fatto.