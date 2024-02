Ikea raddoppia lo spazio all’interno del tuo frigorifero grazie a questo prodotto

Ti piacerebbe avere più spazio nel tuo frigorifero per conservare tutti i tuoi alimenti? Un frigorifero disordinato può impedirci di trovare ciò che stiamo cercando direttamente (il che significa più tempo con il frigorifero aperto e un consumo energetico più elevato) e può anche causare la perdita di alcuni alimenti senza che ce ne rendiamo conto. Fortunatamente, Ikea arriva in nostro soccorso e ci presenta il prodotto che ti permetterà di raddoppiare lo spazio nel tuo frigorifero: la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS.

Questo è un accessorio molto pratico ed economico che ti permette di sfruttare lo spazio rimanente sotto i ripiani di vetro del frigorifero, creando un cassetto estraibile in cui puoi mettere tutti i tipi di piccoli oggetti che tendono a diventare disordinati o persi. In questo modo, potrai raddoppiare lo spazio nel tuo frigorifero e rendere tutto più accessibile e visibile.

In seguito ti forniremo tutte le informazioni necessarie su questo prodotto: come installarlo, come riempirlo e come pulirlo in modo che sia sempre perfetto e utilizzabile senza problemi. Continua a leggere e scopri come Ikea può migliorare la tua vita!

Come installare la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS

La prima cosa da fare è scegliere dove vuoi posizionare la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS. Puoi metterla su qualsiasi ripiano di vetro che abbia uno spessore massimo di 12 mm e che non abbia alcun ostacolo sotto, come un cassetto o una porta. Devi anche considerare l' altezza della scatola, che è di 6 cm, e lo spazio necessario per metterla e toglierla.

Dopo aver scelto il luogo, la prossima cosa da fare è pulire il ripiano di vetro del frigorifero con un panno umido e un detergente delicato. Questo è importante per garantire che le ventose che sostengono la scatola aderiscano meglio e non si muovano.

Dopo aver pulito, asciuga con un panno morbido e metti la scatola per il frigorifero KLIPPKAKTUS sotto il ripiano, adattando i binari della struttura della scatola ai bordi del ripiano. Premi le ventose contro il vetro per farle aderire bene e verifica che la scatola scivoli facilmente.

Ed è tutto! Ora hai la tua scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS pronta per l'uso. Vedrai come cambia il tuo frigorifero con questo semplice gesto.

Come riempire la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS

Ora che hai la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS installata è il momento di riempirla con ciò che desideri. Puoi usarla per conservare frutta, verdura, conserve, o può anche essere la scatola in cui conservi il cioccolato o i salumi.

Il vantaggio di questa scatola è che ha una capacità di 1,5 kg e misure di 24 x 16 x 6 cm, quindi può contenere molte cose senza occupare troppo spazio. Inoltre, essendo trasparente, puoi vedere tutto ciò che c'è dentro con un solo sguardo e trovare facilmente quello che stai cercando.

L'ideale è organizzare la scatola per categorie o per frequenza d'uso, in modo da poter accedere più facilmente a ciò di cui hai bisogno. Ad esempio, puoi mettere da un lato le cose che usi più spesso, come il formaggio o il burro, e dall'altro le cose che usi meno, come le conserve o i medicinali. O puoi mettere da un lato le cose dolci e dall'altro quelle salate. O scegliere questa scatola per mettere dentro solo ciò che sai che è solo tuo o del tuo partner e che il resto della famiglia o delle persone a casa tua non toccheranno.

La cosa importante è sfruttare al massimo lo spazio e avere tutto più ordinato e pulito.

Come pulire la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS

Per mantenere la tua scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS sempre in perfette condizioni e utilizzarla senza problemi, è consigliabile pulirla di tanto in tanto. Non preoccuparti, perché è molto facile e veloce.

La prima cosa da fare è rimuovere la scatola dal frigorifero e svuotarla di tutto ciò che contiene. Poi, puoi lavarla con acqua e sapone o con un panno umido e un detergente delicato. Se ha qualche macchia o sporco più resistente, puoi usare una spazzola o una spugna morbida per strofinarla con cura.

Dopo averla lavata, asciuga la scatola con un panno morbido e rimettila sotto il ripiano del frigorifero, regolando i binari e le ventose come all'inizio. E ora puoi riempirla di nuovo con ciò che desideri.

Così semplice è mantenere la tua scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS come nuova e godere dei suoi vantaggi.

Come hai potuto vedere, la scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS di Ikea è un prodotto molto pratico ed economico che ti permette di raddoppiare lo spazio nel tuo frigorifero e avere tutto più ordinato e accessibile. Con solo 4,99€ puoi ottenere questo accessorio che cambierà il modo in cui organizzi il tuo frigorifero e ti renderà la vita più facile.

Se vuoi saperne di più su questo prodotto o acquistarlo online, puoi visitare il sito web di Ikea qui. Puoi anche trovarlo in qualsiasi dei loro negozi fisici. Non perdere questa opportunità e prendi la tua scatola per frigorifero KLIPPKAKTUS il prima possibile.

