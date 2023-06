Ikea: questo prodotto è perfetto per un picnic in spiaggia!

Per un picnic di successo in spiaggia, Ikea ha pensato a tutto. L’azienda ha messo in vendita il miglior prodotto per questa stagione!

Sono già diverse settimane che alte temperature e sole hanno invaso la Francia. Una buona notizia per tutti gli amanti dei pic-nic. A tal proposito, Ikea ha deciso di mettere in vendita il miglior prodotto di questa stagione.

Ikea spopola con il suo prodotto per il pic-nic

Se l’estate è la stagione preferita da molte persone, è proprio perché offre la possibilità di fare numerose attività all’aperto. La spiaggia e la piscina vengono subito in mente a tutti.

In realtà, esiste una vasta scelta di attività da fare durante tutta questa stagione. E Ikea lo sa bene. L’azienda ha pensato a tutti coloro che adorano fare un pic-nic all’aperto. Soprattutto durante l’estate.

Per questo motivo ha deciso di mettere in vendita la sua coperta da picnic. È conosciuta con il nome di FJÄLLMOTT. Questa potrà accompagnarti ovunque tu voglia fermarti per un pasto all’aria aperta.

Realizzato con un materiale 100% poliestere, questo prodotto messo in vendita da Ikea è ideale per tutti i tipi di terreno. Tuttavia, la sua composizione e il suo elegante colore verde, che si adatta bene alla natura, sono solo alcuni dei vantaggi di questa coperta.

Infatti, sappi che possiede anche delle cinghie regolabili con velcro. Un punto molto positivo. E questo ti permetterà di trasportare facilmente questa coperta Ikea ovunque tu voglia. A mano o anche sulla spalla.

Con dimensioni di 170 × 130 centimetri, questa coperta Ikea si è imposta come uno degli elementi essenziali per trascorrere una serata o una giornata immersi nella natura. Godendosi qualsiasi pasto circondato da amici. O da parenti.

Una coperta con molti vantaggi

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “Riempite il vostro cestino con tante buone cose. E partite all’avventura. Questa coperta da picnic permette a 4 persone di sedersi comodamente. Senza rischio di sporcarsi a causa dell’erba un po’ bagnata” .

Inoltre, ha aggiunto riguardo al suo prodotto: “Stile moderno e sportivo, nei colori verde e nero, con un’etichetta arancione per dare un tocco di contrasto” .

E ha anche detto: “Spalline regolabili con chiusure in velcro. In particolare, per trasportarla facilmente a mano o sulla spalla. La fodera impermeabile permette di conservare il calore. E protegge dall’umidità” .

Per mantenere bene questa coperta, Ikea consiglia anche di lavarla in lavatrice a una temperatura massima di 40°C. È inoltre importante evitare di candeggiarla. È possibile asciugarla in asciugatrice a tamburo rotante a bassa temperatura (massimo 60°C).

Si consiglia inoltre di non stirare questa coperta. E di evitare la pulizia a secco se si desidera preservarne la qualità. Disponibile al prezzo di 29,99 euro, questo prodotto non mancherà di conquistarti.

Se desideri acquistare questo prodotto messo in vendita da Ikea, puoi trovarlo sul sito internet del marchio. O ancora nei negozi fisici. Una volta acquistato, non riuscirai più a farne a meno per i tuoi pic-nic!