IKEA: questo adorabile annuncio pieno di amore ti farà innamorare!

Di nuovo, IKEA colpisce con una nuova pubblicità che mette in primo piano scene quotidiane tra un genitore e il suo bambino.

Con la sua ultima pubblicità, IKEA ha voluto giocare con le emozioni dei suoi clienti. Il gigante svedese ha messo in scena momenti pieni d’amore per mettere in primo piano i suoi nuovi mobili. Stopandgo vi racconta tutto dall’inizio alla fine!

IKEA è il re della pubblicità

I clienti potrebbero pensare che IKEA sia brava solo in un singolo settore. Ma non è così! Il gigante svedese è molto più di un’azienda di arredamento e decorazione.

Quest’ultima è nota anche per il suo cibo e ora per il suo sistema di design d’interni. Ma IKEA ha anche un vantaggio sui suoi concorrenti per quanto riguarda le campagne pubblicitarie.

Infatti, il gigante svedese è riuscito a mettere in primo piano il suo marchio con diverse tecniche. L’azienda di decorazione vuole mantenere un’immagine semplice. Infatti, spesso riesce a trasmetterla nei suoi spot pubblicitari.

Nella maggior parte degli spot pubblicitari, IKEA propone immagini dei suoi ultimi mobili con un jingle che entra nella testa dei clienti. Ma a volte, il gigante svedese riesce a sorprendere le persone.

Infatti, l’azienda ha già fatto scalpore sui social media con pubblicità che attirano l’attenzione dei clienti. Ad esempio, nel Regno Unito, IKEA ha voluto sostenere i suoi clienti contro la crisi abitativa.

Per fare ciò, il marchio ha cambiato le loro vetrine per mostrare la dura realtà di cui gran parte della popolazione britannica è vittima. Nel 2021, il marchio svedese ha anche lanciato una pubblicità a favore del matrimonio per tutti.

Questa volta, IKEA ha voluto mettere in primo piano nella sua campagna questi momenti d’amore tra un genitore e il suo bambino. Stopandgo vi racconta di più!

Questa pubblicità fa commuovere gli utenti

Per la sua ultima campagna pubblicitaria, IKEA ha deciso di passare in secondo piano. È ciò che il marchio svedese fa credere ai suoi clienti con un nome evocativo, “Proudly Second Best” o in francese “Fière d’être seconda”.

Insieme all’agenzia DAVID Madrid, il gigante svedese ha voluto ricordare le situazioni grottesche che i genitori possono vivere. In questa pubblicità, i clienti possono vedere, ad esempio, una mamma che dorme con il suo bambino invece che farlo dormire nel suo letto.

O ancora un papà che dà da mangiare a suo figlio sulle sue ginocchia invece di utilizzare la seggiolina IKEA. In questa pubblicità, il marchio vuole mettere in primo piano i legami unici che un genitore può avere con il suo bambino nella vita di tutti i giorni.

Inoltre, in questi video gli utenti possono vedere che IKEA è un accompagnatore e che a volte i clienti non hanno necessariamente bisogno dei loro mobili.

Ma comunque, sono felici di averli lì vicino. Sì, l’ADN dell’azienda è di essere utile senza spendere una fortuna.

Una cosa è certa, IKEA ha ancora una volta sorpreso i suoi clienti con una nuova campagna pubblicitaria che è diversa dalle solite. Resta da vedere come il gigante svedese farà per le sue prossime campagne pubblicitarie.

Le idee non mancano certamente e quindi sarà necessario rimanere attenti durante i prossimi mesi!