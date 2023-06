Ikea: questi 5 oggetti indispensabili per rendere il tuo estate perfetta!

Per rendere la vostra bella stagione ancora più bella di quanto già non lo sia, Ikea ha svelato 5 accessori indispensabili da avere a casa.

Quando arriva l’estate, tutti amiamo prendere il sole sulla terrazza, in spiaggia o in un parco. E affinché quel momento sia perfetto, ci sono alcuni must assoluti da avere con sé. Ikea ci ha condiviso il suo top 5 dei migliori oggetti per la bella stagione. Stopandgo vi dice tutto nel dettaglio!

Nuova collezione estiva da Ikea: che cosa offre?

Le belle giornate sono una fonte di ispirazione per i designer di ogni genere. E quelli di Ikea, ovviamente, non fanno eccezione.

Infatti, il gigante svedese dell’arredamento ha svelato una serie di novità per quest’estate. Ce n’è veramente per tutti i gusti e tutte le tasche!

Innanzitutto, siamo rimasti affascinati dalle sue bellissime salviette vendute a meno di 2 euro. Esattamente quello di cui avevamo bisogno per asciugarci dopo un bel bagno!

Inoltre, l’azienda nordica ha deliziato i suoi clienti lanciando un nuovissimo prodotto ideale per un picnic in spiaggia. Davvero, l’esperto di arredamento per interni non smette mai di farci uscire di casa!

E che dire del suo kit perfetto per una giornata in spiaggia di successo? In ogni caso, ne vogliamo ancora volentieri!

Ma allora, quali sono questi 5 famosi oggetti indispensabili per trascorrere delle vacanze da sogno? Stopandgo ve ne dice di più!

I 5 accessori indispensabili dell’estate 2023

1/ STRANDÖN: un magnifico set di ombrellone e sdraio

Iniziamo la nostra selezione con l’elemento imprescindibile per ogni vacanziere che si rispetti. Il famoso set ombrellone e sdraio per trascorrere la giornata in spiaggia senza temere le scottature.

19 € da Ikea.

2/ DYNING: un’elegante tela di protezione Ikea

Se desiderate dare un po’ di ombra al vostro spazio esterno, a volte troppo esposto ai raggi del sole, questa è senza dubbio la tela di protezione che fa per voi. Solo 19 € nei negozi.

3/ SOMMARFLOX: una borsa termica per mantenere le vostre bevande fresche

Sappiamo bene che vi piace trasportare le vostre bevande e tenerle fresche per un aperitivo in spiaggia. In tal caso, non c’è niente di meglio di una borsa termica dal design moderno di Ikea!

14,99 € da Ikea.

4/ VARDAGEN: un’incredibile fontana per bevande firmata Ikea

Nelle calde giornate estive, è importante idratarsi regolarmente. Ed è molto più divertente quando l’acqua esce da una fontana da 5 litri di Ikea!

25,99 € in negozio.

5/ STRANDÖN: un tavolino pieghevole per la spiaggia

E infine, se state cercando il supporto perfetto per i vostri libri, giochi da tavolo e altre leccornie, che ne dite di un tavolino pieghevole firmato Ikea? Senza dubbio i vostri vicini di spiaggia saranno gelosi nel vederlo!

Solo 9 € nei negozi dell’azienda.

Ecco quindi alcune idee per viziare i vostri cari quest’estate. E a proposito: non dimenticate questo prodotto indispensabile per sconfiggere le zanzare a meno di 5 €. Non c’è bisogno di ringraziarci, è un regalo!