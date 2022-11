Ikea: questa vetrina trasformerà il vostro salotto in una stanza di lusso!

Ikea ha appena presentato un nuovo pezzo indispensabile per trasformare il vostro salotto in una stanza di lusso. È una vetrina!

Volete trasformare il vostro salotto in una vera stanza di lusso? Ecco la soluzione: Ikea ha tutto ciò che serve per dare alla vostra casa un aspetto principesco. Oggi vi parliamo, in particolare, di un’incredibile vetrina.

Ikea sempre al top

Sono passati anni da quando Ikea è entrata nel firmamento delle grandi nel campo dell’interior design. Dalla sala da pranzo al soggiorno, dal bagno alla cucina fino alla camera da letto, il marchio svedese fa tutto il possibile per consentire ai suoi fedeli clienti di trasformare la propria casa.

E il minimo che si possa dire è che, con l’avvicinarsi delle feste di fine anno, i designer Ikea si sono superati. Proprio così!

La nuova collezione Ikea dedicata al Natale è stata appena presentata e darà un’atmosfera accogliente e di festa al vostro salotto.

“Non è mai troppo presto per portare la magia delle feste in casa. Vi presentiamo quindi le nostre nuove decorazioni natalizie VINTERFINT.” Ecco quanto si legge in un post sull’account Instagram ufficiale di Ikea.

Tra gli articoli selezionati, è già possibile acquistare una decorazione di Babbo Natale seduto di colore rosso alta 31 cm a soli 7,99 euro.

Ma non è tutto! È inoltre possibile acquistare un set di 6 boules floreali multicolore di 6 cm per meno di 10 euro. Un ottimo modo per aggiungere un po’ di colore al vostro albero.

Inoltre, non dimenticate le confezioni regalo, disponibili in una varietà di combinazioni al prezzo di 2,99 €. Infine, la famosa candela al profumo di arancia e chiodi di garofano in un bellissimo barattolo di vetro con coperchio a 9,99 euro.

Non si può negare che Ikea abbia tirato fuori tutte le carte in regola. Stopandgo vi racconta di più!

Una vetrina per una stanza di lusso

Nonostante Ikea si sia concentrata molto sulla collezione natalizia, non sembra aver trascurato il resto della sua offerta. Infatti, il marchio svedese vi offre una gamma di prodotti perfetta per trasformare la vostra casa in un vero e proprio palazzo.

Questa vetrina Ikea, in particolare, vi consentirà di trasformare radicalmente l’atmosfera della stanza di vostra scelta. “Il legno massiccio ha un aspetto naturale. Gli ampi cassetti proteggono i vostri oggetti dalla polvere. ” spiega il gigante dell’arredamento sul suo sito web.

Ikea aggiunge anche: “Il cassetto piccolo è ideale per i piccoli oggetti come matite o posate, ad esempio. Grazie agli ammortizzatori integrati, la porta si chiude lentamente, silenziosamente e delicatamente.”

“Cerniere a scatto per un facile montaggio senza viti. I ripiani sono regolabili per soddisfare le vostre esigenze di stoccaggio. Piedini regolabili per un’elevata stabilità anche su superfici irregolari” .

E continua dicendo: “Una vetrina permette di presentare e proteggere la vostra cristalleria o la vostra collezione preferita. Il pino è un materiale rinnovabile che diventa più bello con il passare del tempo.

Questo gioiellino è in vendita al prezzo di 399 euro.

Ancora una volta, Ikea ha lasciato il segno!