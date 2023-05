IKEA: questa sedia da ufficio fa impazzire i clienti dell’azienda!

Da diversi giorni, una sedia da ufficio IKEA sembra far impazzire i clienti perché spegne da sola gli schermi del computer.

Una sedia da ufficio IKEA non smette di fare parlare di sé da qualche tempo. Questo arredo ribelle fa impazzire i clienti perché spegne da solo gli schermi del computer. Stopandgo ti racconta tutto dal principio alla fine!

IKEA rivoluziona il tuo ufficio

IKEA è un marchio molto popolare per la revisione della decorazione della propria casa. Infatti, lì si trovano di tutto a prezzi ragionevoli. C’è quindi per tutti i gusti!

È possibile arredare ogni stanza secondo i propri desideri. Cucina, soggiorno, camera da letto, bagno o ufficio, è impossibile non trovare ciò che si cerca nei corridoi del negozio.

Inoltre, IKEA continua ad ampliare la sua offerta di mobili per ufficio. Ad esempio, il marchio propone un cassettone molto pratico per riporre la propria attrezzatura da lavoro o delle cartelle.

Questa cassettiera ha il merito di essere molto completa perché dispone di tre cassetti spaziosi. Ci sono anche le ruote per renderla ancora più pratica. Si dimostra così pratica e poco ingombrante. Solo vantaggi!

Oltre a questa cassettiera, IKEA propone anche una mensola ideale per riporre numerosi oggetti. Cartelle e altre cartelle troveranno il loro posto senza difficoltà su questo mobile.

Per installarlo, non è difficile. Infatti, basta fissarlo senza forare la scrivania. Basta avvitarlo sul piano della scrivania. Fantastico!

Tuttavia, può capitare che IKEA commetta degli errori. È il caso di una sedia da ufficio che fa impazzire i clienti del marchio da qualche giorno. Stopandgo ti dice di più!

Una sedia dannosa per i computer?

In linea di principio, l’acquisto di una sedia da ufficio non presenta troppi problemi. Eh sì, a parte le sue dimensioni, non ci sono altri parametri da considerare.

Eccetto per il modello MARKUS di IKEA, venduto a 249 euro. Infatti, un cliente di nome Félix Häcker ha avuto la sfortuna di incontrare il modello recalcitrante del marchio svedese.

La sedia da ufficio si mostra capricciosa. Non perché sia scomoda o impossibile da montare. Solo che spegne da sola gli schermi dei computer. Non comodo per i geek e i telelavoratori!

In effetti, se Félix Häcker crede all’inizio che si tratti di un cavo difettoso o mal collegato, non è così. Prova a cambiare sedia e miracolo, il computer non si spegne più. Il problema è quindi la sedia IKEA.

Ma come è possibile? Semplicemente perché il materiale dello schienale e il sistema di cilindro per la regolazione della sedia creano elettricità statica. E alcuni schermi del computer ne sono sensibili.

Facendo le sue ricerche su Internet, Félix Häcker scopre di non essere l’unico a subire questo fenomeno. Eh sì, altri utenti subiscono le conseguenze di sedie capricciose, sia che portino il marchio di IKEA o meno.

E, grazie all’intelligenza collettiva, hanno potuto trovare una soluzione. Infatti, basta collegare la sedia a terra con un cavo di rame per rimediare al problema. Fine del mistero!

