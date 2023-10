Ikea: questa scrivania può trasformarsi in una toeletta in pochi secondi!

Offri al tuo alloggio un tocco di eleganza e praticità con questo mobile due in uno che funge da toeletta e scrivania per meno di 90 €!

Ikea non manca mai di idee intelligenti! Scopri questa scrivania che può trasformarsi in una toeletta a richiesta. Amerai questo mobile, bello e pratico allo stesso tempo. Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Una casa vicina alla perfezione con Ikea

Non c’è bisogno di presentare il marchio Ikea che continua a innovare costantemente per abbellire le nostre case. È vero che di solito troviamo le migliori idee e soluzioni presso l’azienda.

Soprattutto quando non abbiamo spazio a casa e non sappiamo dove mettere le nostre cose. Per questo, Ikea offre sempre punti di vista originali che cambiano il nostro modo di vedere l’arredamento.

Questo è il caso, ad esempio, di questo mobile che si rivolge ai piccoli bagni che mancano di spazio. Si adatta al tuo lavabo per offrirti ulteriori armadietti per riporre i tuoi prodotti di cura e igiene.

Ma quando si ama la propria casa, non si vuole solo che sia pratica e funzionale. È anche importante poterle dare un tocco di fascino e decorazione che la renda unica.

Da Ikea, indipendentemente dai tuoi gusti, puoi trovare tutto il necessario per decorare la tua casa dal pavimento al soffitto. Come con questo specchio decorativo che può essere utilizzato come specchio e come quadro da appendere al muro.

Quando si dispone di pochi metri quadrati a casa, si cerca soprattutto di ottimizzare lo spazio. E per questo, niente di meglio dei mobili che hanno più funzioni contemporaneamente.

Sono non solo pratici, ma anche economici. Come un divano-letto che offre la possibilità di godere di due mobili in uno. Ad esempio, è la soluzione più intelligente per uno studio universitario dove dormire e guardare la TV nella stessa stanza.

Un mobile ingegnoso 2 in 1

Questo tipo di buone idee si applica anche alla tua camera da letto. Ad esempio, scopri presso Ikea questa scrivania/tavolino che fa anche da toeletta.

Questo modello Brimnes è pieno di vantaggi. Ha sopra uno dei cassetti, un coperchio ribaltabile e piccoli scomparti molto pratici.

Questo tavolo in truciolato con finiture laccate ha anche uno specchio integrato. Sollevandolo, svela uno spazio di archiviazione per gioielli e prodotti di trucco.

Usalo come toeletta, scrivania o tavolino, questo mobile ha sicuramente un posto nella tua casa. Puoi esporlo nella tua camera da letto. O anche nel tuo soggiorno come una console per mettere foto o piante verdi.

È una bella innovazione per la tua casa che Ikea ti propone di acquistare. Con le sue dimensioni di 70 × 40 × 77 cm, questa scrivania/toeletta dal design discreto si integra in tutti gli arredi esistenti.

I clienti del negozio che possiedono questo mobile ne sono completamente conquistati. “Un minimo ingombro per un massimo servizio. Design molto ben studiato. Montaggio facile. Finiture curate”, riassume una cliente.

Per quanto riguarda il prezzo, trova questa cassettiera/toeletta da Ikea a soli 89,99 €.