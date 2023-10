Ikea: questa scaffalatura sembra appena uscita da un catalogo di lusso!

Fai spazio a casa tua sistemando i tuoi libri e i tuoi oggetti su questa scaffalatura stella di Ikea il cui prezzo mini ti conquisterà!

Per abbellire una stanza della tua casa, è necessario spendere troppo? La risposta è “no” con Ikea che ti propone questa scaffalatura di design e lusso a meno di 80 euro. Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Approfitta delle buone idee per il ritorno di Ikea

Ti piace portare regolarmente novità nella tua casa? È vero che quando amiamo la nostra casa, è un vero piacere abbellirla secondo i nostri gusti.

Decorazioni, mobili, ispirazioni… Tutto questo c’è da Ikea. Il marchio svedese è apprezzato per le sue costanti innovazioni. Questo spesso fa dell’originalità e lo dimostra attraverso le sue migliaia di riferimenti a prezzi convenienti.

Per le tue stanze da vivere o i tuoi spazi esterni, Ikea allinea ancora questo mese i riferimenti a prezzi convenienti, ma di grande qualità.

Sai che Ikea ha anche strategie di marketing formidabili per farti sempre innamorare? Questa è la ricetta del successo di questa azienda nata negli anni ’40, che da allora è diventata il gigante dell’arredamento che conosciamo!

Attualmente, il marchio fa tutto il possibile per permetterti di affrontare nuovamente l’aumento delle temperature. Questo settembre 2023 è infatti particolarmente caldo.

Per far fronte a questo caldo, presenta questo cuscino rinfrescante da mettere nel tuo letto per dormire bene. È stato un must-have dell’estate da Ikea che potrà ancora servirti bene!

Chi dice “estate”, dice anche presenza delle zanzare. Per evitare l’intrusione degli insetti in casa tua, il negozio ti invita a scoprire queste due soluzioni che hanno dimostrato la loro efficacia.

Infine, risponde anche alle aspettative di coloro che amano gli oggetti fuori dal comune. Questo è il caso di questa scaffalatura che darà un tocco di design e eleganza al tuo arredamento.

Una scaffalatura stella del marchio

Per sistemare i tuoi libri, i tuoi documenti o i tuoi trofei, ti servono delle belle scaffalature, ma che non rubino la scena ai tuoi oggetti. Ecco le richieste a cui risponde esattamente la scaffalatura Kallax.

Si tratta di un modello che i fan di Ikea conoscono bene. Questa gamma è infatti uno dei riferimenti principali del marchio. E ci sono ragioni per il suo successo.

Innanzitutto, questa scaffalatura ha un design semplice che si può adattare a tutti i tipi di arredamento. Discreta, è disponibile in diversi colori per soddisfare tutti i gusti.

Troverai infatti questo modello di 77×147 cm in bianco lucido, nero, effetto quercia sbiancata o grigio. Questo mobile da appoggiare orizzontalmente o verticalmente ha otto nicchie per poterci mettere tutto ciò che vuoi.

Puoi anche personalizzarle con accessori e scatole venduti da Ikea. Si tratta di una scaffalatura molto versatile che può essere utilizzata in tutte le stanze della casa.

In soggiorno, sarà una biblioteca elegante. In una camera da letto, potrai usarla come un’estensione del tuo guardaroba. Sarà anche meravigliosa in un bagno per mettere i tuoi prodotti per l’igiene.

Ecco un mobile Ikea che ha solo vantaggi, tra cui il suo prezzo di soli 79,99 €.