Ikea: questa poltrona retro scandinava è la nuova star del catalogo!

Porta un’atmosfera retrò a casa tua questo autunno con l’acquisto di questa poltrona Ikea ispirata allo stile degli anni ’50.

C’è una novità questo autunno da Ikea. Scopri questa poltrona dalle linee vintage che riesce a combinare lo spirito del passato con il comfort moderno. Stopandgo ti racconta tutto da A a Z.

Regalati un arredamento alla moda a prezzi convenienti con Ikea

Un punto di riferimento nel settore dell’arredamento, Ikea è un marchio che passa di bocca in bocca come un ottimo indirizzo! Chi infatti non conosce questo marchio svedese che fa la felicità degli appassionati di design?

Dall’inizio di questo autunno, il marchio ti riserva un sacco di sorprese per le quali non esitare a cedere. Non ti mancherà mai l’ispirazione scegliendo i tuoi mobili Ikea.

E’ il posto perfetto per chi vuole rendere la propria casa più bella senza spendere una fortuna. Il marchio scandinavo pensa infatti a tutti coloro che hanno un budget limitato per arredare, ma che vogliono comunque avere cose belle a casa!

E’ la descrizione che ad esempio corrisponde a questa lampada a sospensione che sta facendo un boom tra i clienti. E’ bella e originale e porta a casa tua un tocco di creatività che non troverai da nessun’altra parte.

Anche gli amanti dei decori audaci possono trovare la loro felicità con questo oggetto intrigante per mettere in ordine la scrivania. E’ il tipo di oggetto che troverai solo ed esclusivamente da Ikea.

Come questa poltrona dallo spirito scandinavo che è appena entrata a far parte del catalogo del marchio. Questo modello dalle linee eleganti è un prodotto eccezionale che fa la felicità degli amanti del design autentico.

Battezzata EKENÄSET, si declina in due colori e porta il suo fascino retrò a casa tua. I suoi designer infatti hanno voluto ispirarsi al design degli anni ’50 per creare questo piccolo capolavoro.

Gli anni ’50 convocati in una poltrona contemporanea

Questo modello Ikea dalle linee classiche è un vero ritorno al passato. Ma il suo spirito vintage non è affatto antiquato. Poiché è estremamente moderno e soprattutto estremamente confortevole.

Realizzata con materiali di alta qualità, questa poltrona con schienale leggermente inclinato si distingue per la sua struttura in legno massiccio. Tinteggiata e poi rivestita con uno smalto trasparente, lascia trasparire la grana del legno per un effetto chic garantito.

Questo mobile ha anche una seduta e uno schienale in schiuma ad alta resilienza. Ciò significa che riprende la sua forma originale non appena ti alzi. Inoltre, questo mobile è reso ancora più confortevole con le sue molle che garantiscono una grande fermezza.

I clienti Ikea che già hanno questo modello a casa loro lo adorano e non possono più farne a meno. “Sono felice del mio acquisto, facile da montare, il tessuto è bello”, scrive un cliente sul sito del marchio.

“Poltrona confortevole e di design”, attesta un altro acquirente. In vendita in due colori presso il marchio, trova il modello beige a 249 € e il blu turchese al prezzo di 279 €.