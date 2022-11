Ikea: questa lanterna per decorare la casa a Natale è il best seller!

Ikea ha appena fatto il colpaccio svelando un nuovo articolo perfetto per le decorazioni natalizie. Una festosa lanterna bianca.

La stagione delle feste si avvicina rapidamente. È quindi giunto il momento di iniziare a preparare le decorazioni in vista del Natale. Per questo, Ikea propone una magnifica lanterna. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Ikea pronta per le vacanze

Non è più un segreto. Nel corso degli anni, Ikea si è affermata nel settore nel campo dell’interior design. Tanto che oggi il marchio è diventato un vero e proprio riferimento nel settore. Dalla camera da letto al bagno, dalla cucina alla sala da pranzo al soggiorno, l’azienda svedese offre ai suoi fedeli clienti un’atmosfera accogliente.

In vista delle festività, l’azienda ha anche deciso di mettere in vendita alcuni prodotti essenziali. “Non è mai troppo presto per introdurre la magia delle feste nella vostra casa. Desideriamo presentarvi le nostre nuove decorazioni natalizie VINTERFINT.

Questo è il messaggio pubblicato sull’account Instagram ufficiale diIkea presenterà questi articoli. Probabilmente vi innamorerete di la decorazione di Babbo Natale seduto rosso di 31 cm a soli 7,99 euro. Ma non è tutto! Il negozio offre inoltre ai suoi clienti affezionati la possibilità di acquistare le palline floreali multicolori da 6 cm a 9,99 euro.

Inoltre, i vostri regali faranno un figurone sotto l’albero con la confezione regalo marrone/rossa a più motivi al prezzo di 2,99€.

Infine, rendete felici i vostri bambini con il calendario dell’Avvento con 24 caselle VINTERFINT per meno di 20 euro. Inoltre, per un’atmosfera accogliente, la candela al profumo di arancia e chiodi di garofano farà la differenza nel vostro salotto. Stopandgo vi parla dei nuovi prodotti Ikea.





Una lanterna a un prezzo molto basso per Natale

L’avete preso, Ikea fa tutto ciò che è in suo potere potere di rendere felici gli amanti del Natale. Infatti, il marchio ha appena presentato un altro articolo che dovrebbe fare scalpore.

Proprio così! Per un’atmosfera accogliente, si può optare per le candele. Ma si può anche optare per l’illuminazione. Ad esempio, il gigante svedese dell’arredamento offre una lanterna LED a batteria di 13 cm.

Per il funzionamento sono necessarie 2 batterie AAA. La lanterna è disponibile in un bel colore bianco da da Ikea a soli 4,99 euro.

In altre parole, un vero affare per un prodotto che dovrebbe conferire alla vostra casa un’atmosfera serena e festosa. ” Questa lanterna a LED emette una luce morbida che offre un tocco caldo e festoso. “

“Facile da appendere e da utilizzare come lanterna si spegne automaticamente dopo sei ore” , può essere letto sul sito web di Ikea.

Una lanterna che sembra già rendere felici molti consumatori. “È molto bello e l’illuminazione è ottima per muoversi di notte quando tutti dormono”.ha scritto un cliente. Ikea è in testa!