Ikea punta sulla tecnologia economica: questa lampada è davvero pazzesca

Ikea offre un’ampia selezione di lampade di ogni tipo di design e stile, in modo da trovare quella che meglio si adatta alle tue esigenze. Tuttavia, se stai cercando una lampada economica ma moderna e con uno stile mai visto prima, non puoi perdere la nova proposta di Ikea per la tecnologia a basso costo. Una lampada che rende pazzia e con cui puoi illuminare ogni stanza della casa.

La nuova e sorprendente lampada di Ikea

Il modello di lampada più moderno e innovativo di tutti si trova da Ikea. Si tratta della lampada modello VÅGHÖJD, che, sebbene sia una lampada da terra con un design davvero bello, in realtà ha la funzione di illuminare come una lampada a soffitto.

In genere, le lampade a soffitto illuminano l’intera stanza, mentre quelle da terra hanno una luce più diretta. In questo caso, il modello VÅGHÖJD è una lampada che può essere spostata a seconda dello spazio da illuminare. In questo modo, possiamo orientarla prima per illuminare la sala da pranzo e poi spostarla per illuminare il soggiorno.

In particolare, possiamo girare il braccio e la testa della lampada a seconda delle nostre esigenze. E poiché, come accade con le lampade da terra, la luce verso l’alto solitamente è più debole rispetto a quella verso il basso, in questo caso, il modello integra un regolatore di intensità per ottenere l’illuminazione desiderata in ogni stanza.

La lampada nera ha un’altezza di 167 cm e un braccio di 228 cm. Nonostante le sue dimensioni, occupa poco spazio sul pavimento, dato che possiamo nascondere la base sotto il divano.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il consumo energetico della fonte luminosa è di 12 kWh/1.000 h, con una durata di 25000 h e un flusso luminoso utile di 1400 lumen e una potenza nominale di 12,5 W. La classe di efficienza energetica è la E.

Cosa aspetti ad acquistare la lampada del momento? Disponibile in tutti i negozi Ikea e nel loro negozio online, ha un prezzo di 149 euro.

4.9/5 - (11 votes)