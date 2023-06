Ikea punta sul risparmio di persiane: ecco il suo nuovo prodotto per evitare l’ingresso di luce e calore in casa

Le persiane giocano un ruolo molto importante in ogni casa, e praticamente in ogni edificio, poiché ti consentono di proteggere l’interno da occhi indiscreti e, soprattutto, dall’entrata della luce naturale quando lo desideri, anche se fortunatamente ci sono molte altre opzioni che possono svolgere questa funzione senza la necessità di installare delle persiane. Oggi ti mostriamo una soluzione di Ikea per risparmiare sulle persiane che sta facendo sensazione e si vende come i panini grazie a tutto ciò che offre e al tanto partito che puoi trarne… l’innovazione al potere!

Nell’ampio catalogo di Ikea puoi trovare una vasta gamma di persiane, tende, tendaggi, pannelli, veli e ogni tipo di opzione per proteggere e decorare le tue finestre, opzioni in diversi colori, tessuti, design e prezzi in modo che tu possa scegliere in ogni momento quella che meglio si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

La tenda intelligente di Ikea che fa sensazione

Si tratta del Tredansen esterno cellulare opaco intelligente, una tenda che si distingue in primo luogo per essere wireless, per cui puoi gestirla comodamente dal divano con un telecomando per alzarla o abbassarla quando necessario, senza dubbio un punto a favore che risulta molto interessante. Attualmente ha un prezzo di 129 euro, un ottimo investimento che vale la pena.

Questa fantastica tenda intelligente di Ikea impedisce l’entrata della luce e isola sia dal calore del sole che dalle correnti d’aria, facile da usare con il telecomando o con l’hub DIRIGIERA e l’applicazione IKEA Home Smart, opzione che ti darà più possibilità di controllo e configurazione. Puoi programmarlo per alzarsi e abbassarsi ad un’ora stabilita, e persino creare gruppi di tende per avere la stessa configurazione, ad esempio tutte quelle della camera da letto o del soggiorno.

È una tenda che non ha corde, per cui è molto sicura per le case con bambini, e tra le sue caratteristiche si evidenzia anche che filtra la luce e riduce i riflessi sulla TV e sullo schermo del computer. Per attivare le funzioni wireless della tenda, è indispensabile che il ripetitore sia inserito in una presa situata a non più di 10 metri dalla tenda. Non è possibile tagliarlo per modificarne la misura.

Disegnato da David Wahl, nel kit di vendita è incluso, oltre alla tenda e al telecomando, una pila per il telecomando, un caricatore di pile e un ripetitore di segnale. Non sono inclusi i viti per il supporto né per il muro. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 195 cm di lunghezza e 120 cm di larghezza, coprendo una superficie di 2,34 m2.