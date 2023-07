IKEA propone nuovi mobili di tendenza e a prezzi convenienti!

Il gigante svedese dell’arredamento ha colpito ancora proponendo nuovi mobili a prezzi accessibili e di tendenza. Questo negozio rappresenta senza dubbio il luogo ideale per procurarsi un nuovo interno che unisce design e bassi prezzi. Scopri subito tutte le nuove tendenze del 2022 proposte da IKEA.

I mobili più popolari

Se ti stai chiedendo quali sono i mobili iconici di IKEA, si tratta della libreria BILLY, dello scaffale KALLAX e della nuovissima poltrona NOLMYRA.

Nella gamma KALLAX, il prezzo più basso è di 69,99 €. Risponde a tutte le esigenze degli amanti dell’ordine e della decorazione. Come accennato in precedenza, troverai la libreria BILLY, che rappresenta l’indispensabile da IKEA. Venduta al modico prezzo di 49,99 euro, troverai il nuovo modello NOLMYRA, che tutti vogliono. Una nuova poltrona che spopola per dare stile al tuo interno.

Il loro design senza tempo e la loro praticità continueranno a conquistare molte persone. Il gigante svedese ha pensato a tutto per offrirti comfort e design di qualità. Per arredare la tua casa o appartamento in stile moderno e minimalista. Non importa la decorazione della tua casa o appartamento, questi mobili si adattano a tutti gli interni! Lasciati guidare da un’estetica originale per magnificare la tua decorazione grazie a questi mobili di tendenza.

IKEA è anche sinonimo di affari interessanti che offrono molte idee per la decorazione interna. Si può notare quanto basta solo un po’ di immaginazione per offrire un comfort interno dal look moderno e accogliente. Ogni possibilità è realizzabile. Scopriamo subito delle idee per personalizzare i tuoi mobili a basso costo!

Creatività per un mobile eccezionale e originale

Per gli appassionati del “IKEA HACK”, che si sta diffondendo sempre di più, questi piccoli trucchi possono solo renderti felice. Puoi facilmente trasformare i mobili IKEA per conferire loro un’autenticità ancora più forte. Puoi cambiarne la funzione principale, smontarli, modificarne la posizione… Sono possibili e realizzabili diverse idee. Scopri subito queste idee fai-da-te per personalizzare i tuoi mobili a basso costo.

Aggiungi facilmente mobili al tuo scaffale KALLAX grazie a questo originale fai-da-te. Per farlo, devi acquistare delle sottili tavole di legno che taglierai alla giusta misura, adatta alle dimensioni del tuo mobile. Procurati poi delle listarelle di legno che metterai su queste tavole. Usa una colla resistente per fissarle. Assicurati di avere la stessa distanza tra ogni listarella per un risultato ottimale. Rimuovi gli eccessi di colla con un fazzoletto o un panno.

Ora esercita una pressione sulle listarelle. Per garantire una buona adesione della colla, lascia riposare per una notte. Il giorno dopo, puoi dipingere le ante con il colore che preferisci. Lascia asciugare bene tra un’applicazione e l’altra. Da ora in poi, per posizionare le ante sul mobile, avrai bisogno di tre cerniere per ogni lato. Il gioco è fatto! Un ottimo trucco per ravvivare l’immagine del tuo interno e conferire un nuovo look di tendenza al tuo mobile.

Dai un nuovo look alla tua libreria BILLY applicandoci uno strato di vernice per dimenticare il bianco, spesso presente sui mobili IKEA. Puoi anche aggiungere un rivestimento autoadesivo o delle ante. Senza ulteriori decorazioni, questa libreria rimane molto estetica con il suo tocco pulito e minimalista. Tuttavia, è possibile valorizzarla aggiungendo il tuo tocco personale. Nel caso in cui tu sia un appassionato di arredamento retrò, puoi optare per applique vintage o ante intrecciate.

Ecco una lista di tutte le possibilità da esplorare sulla tua libreria:

trasformarla in un credenza

crearci un guardaroba

creare un supporto per la scrivania

mobile da soggiorno

Sono possibili molte funzioni, basta lasciare parlare la tua creatività per dare una seconda vita ai tuoi mobili.

Una vera storia dietro questa azienda

Eh sì, dietro l’azienda svedese si nasconde una vera e propria storia. Non si tratta solo di nomi atipici. IKEA non si limita a offrirti idee per la tua casa, ti offre anche un’educazione. Un’educazione non trascurabile e un’idea pertinente, poiché IKEA ti insegna la storia della Svezia e la sua lingua. Infatti, dietro ogni nome di un mobile si cela un vero luogo svedese. Il nome di un mobile può anche corrispondere a un nome proprio svedese.

È in questo modo che l’azienda riesce a occupare un posto considerevole nella nostra vita quotidiana. Lo stile scandinavo non ha più segreti per noi. Scrivendo il nome dei mobili su Google, vedrai che questa azienda si posiziona al primo posto. “Scopri gli originali” è una campagna pubblicitaria lanciata per farti scoprire i diversi paesaggi svedesi nascosti dietro questi nomi.

