Ikea propone la tovaglia antimacchia perfetta per Natale a soli 15 euros !

Ikea ha già iniziato a proporre l’essenziale per il Natale e ora offre una tovaglia antimacchia ad un prezzo assolutamente folle!

Ikea rilascia nuovi prodotti quasi ogni settimana. I nuovi prodotti del marchio svedese sono spesso molto utili e a prezzi bassi. E oggi, scoprite rapidamente la tovaglia antimacchia perfetta per le feste o se avete bambini. E come al solito, Ikea lo offre a un prezzo pazzesco !

Il perfetto contenitore per scarpe di Ikea costa solo 25€!

Prima di trovare la tovaglia antimacchia che dovete avere se avete dei bambini, scoprite un altro must Ikea da avere in casa.

Ikea ha deciso di colpire duro questo mercoledì. Il marchio svedese torna con un classico del mondo dell’archiviazione. Scoprire oggi il mobile perfetto per riporre tutte le scarpe e avere a portata di mano gli stivali che amate tanto. Stop&Go vi presenta oggi una scarpiera che costa solo 25 euro. Può essere collocato all’ingresso, nel camerino o in un corridoio. se si ha poco spazio a disposizione. E poiché Ikea non fa le cose a metà, è disponibile in due colori, bianco e nero.

Questo mobile Ikea è perfetto per riporre tutte le scarpe, ma non solo, e si chiama Trones. Può anche essere utilizzato per molti scopi. Ad esempio, questo mobile viene utilizzato anche per riporre altri tipi di oggetti, come borse o giocattoli nella stanza dei bambini.

Anche questo armadio Trones di Ikea è dotato di due ante a battente. È possibile inserire dei divisori in cui le chiavi di casa si adattano perfettamente al di sopra. E poiché non è molto profondo, si può facilmente collocare dietro una porta. È perfetto se avete un monolocale o un piccolo appartamento con poco spazio. E se si decide di spostarlo, è molto facile da smontare e rimontare. Sarà semplicemente appeso alla parete di vostra scelta.

E se questo non bastasse a convincervi ad acquistare questo mobile Trones da Ikea, il suo prezzo è molto basso. Vi costerà solo 25€..

Ikea ha ideato questa tovaglia antimacchia perfetta per il Natale e ad un prezzo molto basso!

È già abbastanza difficile tenere la casa pulita, e lo è ancora di più quando si hanno dei bambini. Vivono, giocano, corrono, pasticciano e amano scrivere ovunque. È una casa piena di impegni, ma diventa quasi impossibile tenerla sempre in ordine e pulita. Alcuni compiti sono facili da risolvere, altri sono impossibili.

Ci sono macchie che non vanno via con niente e ancor più se provengono dal cibo. Ecco perché IKEA ha lanciato una tovaglia antimacchia che respinge tutti i tipi di liquidi e materiali.

Questa nuova tovaglia rimarrà pulita indipendentemente da ciò che vi cadrà sopra. E la parte migliore è che, il marchio svedese lo vende a soli 15€..

La tovaglia Ikea perfetta per i bambini ha un rivestimento idrorepellente. Il marchio svedese, attento all’ambiente, lo ha realizzato con bottiglie in PET riciclate. In questo modo il tessuto è facile da pulire e le macchie non penetrano. Questa tovaglia Ikea ha una stampa di fogliame molto autunnale.

Le sue dimensioni di 145 x 240 cm consentono di ospitare fino a 8 persone. Si deve anche sapere che tutti i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono riciclabili.

