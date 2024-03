Ikea prolunga la durata di vita dei prodotti in frigorifero per meno di 5 euro

Il vaso IKEA 365+ è la soluzione ideale per mantenere i vostri alimenti freschi più a lungo ad un prezzo conveniente!

State cercando un modo pratico ed economico per mantenere i vostri alimenti freschi e ben conservati? La risposta è alla portata di tutti: il vaso IKEA 365+! Scoprite come questo semplice accessorio può rivoluzionare la durata di conservazione dei vostri prodotti nel frigorifero risparmiandovi dei soldi.

Un'ideale innovativa e pratica

Avete sempre un programma carico? Avete bisogno di cibo fresco in ogni momento? Abbiamo una buona notizia per voi.

La marca svedese IKEA ha pensato a voi nel suo ultimo catalogo. Infatti, il vaso IKEA 365+ sta per diventare il vostro migliore alleato.

Il suo design intelligente, unito alla sua funzionalità, ne fanno un prodotto davvero interessante. Potrebbe diventare il vostro compagno ideale per i pranzi al lavoro o per gli spuntini all'aperto.

Il vaso IKEA 365+ è già disponibile

Fatto in plastica resistente e duratura, il vaso IKEA 365+ è progettato per durare. Il suo coperchio ermetico assicura una conservazione ottimale degli alimenti, evitando qualsiasi tipo di versamento accidentale.

Ma non è tutto. La sua trasparenza vi permette di vedere immediatamente cosa contiene, agevolando il suo utilizzo quotidiano.

Un acquisto intelligente per tutte le tasche

Le sue dimensioni sono ideali. Con 15 cm di lunghezza, 15 cm di larghezza e 7 cm di altezza e un volume di 750 ml, avrete abbastanza spazio. Infatti, questo contenitore IKEA sarà abbastanza grande per conservare diversi tipi di piatti.

Immagine: state facendo shopping nei corridoi di IKEA. Il vostro carrello è pieno di prodotti ingegnosi a prezzi ridotti.

Tra questi, il vaso IKEA 365+ si distingue per la sua semplicità ed efficacia. Per meno di 3 euro, potete migliorare la vostra vita quotidiana e quella della vostra famiglia, mantenendo più a lungo la freschezza dei vostri alimenti.

Non aspettate ancora, recatevi al più presto nel negozio IKEA più vicino per acquistare il vostro. Ma non tardate, potrebbe non essere disponibile per tutti.