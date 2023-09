Ikea: presto l’inizio dell’anno scolastico! Queste 6 novità aiuteranno i vostri bambini a lavorare meglio.

Con l’avvicinarsi della rentrée, il mese di agosto è il momento di fare scorta di forniture scolastiche per i vostri bambini. Oltre alle forniture usuali, quest’anno Ikea vi propone una serie di nuovi prodotti che permetteranno ai vostri figli di lavorare meglio.

Ikea alla rentrée

Il marchio ha recentemente svelato la sua nuova gamma di prodotti per la rentrée. Come ogni anno ad agosto, Ikea vi propone tutte le forniture indispensabili per i vostri figli.

Quest’anno, il marchio decide di proporre, oltre alle forniture classiche, delle novità che miglioreranno il lavoro dei vostri figli a casa.

Il gigante svedese fa ancora parte dei primi negozi a proporre tutte le forniture e i prodotti per la rentrée dei vostri figli. Inoltre, troverete altri prodotti per guadagnare spazio nella vostra casa, così da non essere distratti durante i compiti.

Le novità in mobili

Quest’anno, il negozio si è concentrato sul lavoro a casa. Infatti, un nuovo mobile permetterà al vostro bambino di avere una maggiore voglia di lavorare, con un’ottima organizzazione.

Il marchio propone quindi una scrivania con vani scorrevoli lärande al prezzo di 149 euro. La scrivania è l’elemento di lavoro più importante nella stanza di un bambino. Questa scrivania è funzionale, di design e dispone di uno spazio per riporre quaderni.

Per i bambini più piccoli, il marchio propone una scrivania bianca e turchese PÅHL a 79,99 euro. Questa piccola scrivania colorata sarà amata da tutti i giovani.

Quando i vostri figli lavorano, è preferibile che siano comodamente seduti. La sedia da ufficio LOBERGET sarà perfetta per tutti i bambini. Il suo cuscino garantirà il loro comfort per tutta la durata dei compiti.

I prodotti per l’organizzazione

L’organizzazione si impara fin da piccoli. Il negozio vi propone un cestino per la carta chiamato DRÖNJÖNS al prezzo di 9,99 euro. Questo cestino in rete metallica sarà abbastanza resistente e si integrerà facilmente in qualsiasi camera da letto. Con questo cestino, addio alle palline di carta che si trovano in giro per la stanza.

Per maggiori spazi di archiviazione, il carrello ÖVNING sarà perfetto. Per 69,99 euro, avrete un carrello facile da spostare grazie alle sue ruote. È un mobile di archiviazione originale e pratico con abbastanza spazio per riporre:

Libri

Quaderni

Penne

Righelli e squadre

Per evitare il caos di ogni tipo, un portapenne è una soluzione semplice e economica. Per soli 12,99 euro, potete riporre tutti i vostri accessori. Inoltre, la sua struttura in rete metallica permette di localizzare facilmente gli oggetti.

Infine, una buona rentrée non può avvenire senza uno zaino nuovo. Ikea propone zaini che vanno da 2,99 a 19,99 euro. Con uno zaino nuovo, i bambini sono sempre felici il giorno della rentrée.

Ancora una volta, Ikea dimostra di essere uno dei leader nel mercato delle forniture scolastiche. Il negozio è riuscito quest’anno a proporre novità in un settore in cui è difficile crearne.

Non aspettate e recatevi nel vostro negozio Ikea più vicino per scoprire tutte le novità di Ikea per la rentrée dei vostri figli.