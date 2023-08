Ikea presenta una splendida collezione per bambini a tema spaziale!

Ikea ha appena presentato la sua collezione di mobili per bambini a tema spaziale. Ideale per il ritorno a scuola del 2023.

Per il ritorno a scuola del 2023, Ikea ha appena presentato la sua collezione di mobili per bambini. Una linea basata sul tema dello spazio che sicuramente farà piacere. Stopandgo ti racconta tutto in dettaglio.

Ikea: le novità estive

In pieno agosto, Ikea svela i pezzi perfetti per godersi le vacanze estive. Infatti, l’azienda svedese si è impegnata al massimo per farti piacere. Ecco quindi il momento di scoprire le novità.

Iniziamo con una sedia da spiaggia molto alla moda a prezzi convenienti. Molto pratica, permette di trasportarla ovunque in qualsiasi momento. Inoltre, la sua piccola tasca sul fondo è un vantaggio insuperabile per nascondere oggetti di valore.

Perfetta quindi per andare a fare il bagno senza preoccupazioni. Ma non è tutto. Infatti, se desideri goderti il sole anche a casa, Ikea presenta una bella collezione di tavolini. Pezzi perfetti per arredare una terrazza o un balcone.

E se soffri il caldo estivo, Ikea ha anche la soluzione. Infatti, l’azienda ha presentato un mobile perfetto per rinfrescare il tuo letto: il coprimaterasso ROSENVIAL.

Questo tessuto si posiziona tra il materasso e le lenzuola per regolare la tua temperatura corporea durante la notte. Un’ottima idea quindi per evitare insonnia. Infine, le collezioni per il ritorno a scuola stanno già facendo capolino ovunque.

L’azienda svedese ha anche condiviso la sua prossima gamma di mobili per bambini. Quest’ultima ha come tema lo spazio. Per far sognare sia i piccoli che i grandi. Stopandgo ti racconta di più!

La collezione per bambini a tema spaziale

Ikea fa sognare i bambini con la sua nuovissima collezione. Infatti, per il ritorno a scuola del 2023, l’azienda promette di far brillare gli occhi. Così, la gamma di mobili, chiamata Aftonsparv, rischia di fare l’unanimità.

“Siamo affascinati da tempo dallo spazio, dal suo infinito e dalla scoperta di queste estensioni di cui ancora sappiamo poco”, scrive l’azienda che ha lavorato su questa collezione.

Per farlo, i bambini sono invitati fin dall’inizio dell’anno scolastico a “creare un universo il più vicino possibile alle stelle nella loro stanza e nella loro sala giochi”. Per illuminare la loro stanza, Ikea propone un lucchetto a forma di Saturno, con una luce solare rossa.

Ma non è tutto. Molti pezzi a forma di razzi sembrano essere evidenziati. Viene anche messa online una capanna da montare da soli. Un’ottima idea quindi per stimolare la fantasia e la creatività. Niente di meno!

Inoltre, saranno proposti peluche astronauti, letti, tappeti per i bambini. “Alcune vocazioni di astronauti nasceranno in questo ambiente? Chi lo sa?” si chiede il gigante dei mobili Ikea.

Secondo le ultime informazioni, questa nuova collezione sarà in vendita nei negozi a partire da ottobre. Quindi ancora un po’ di pazienza prima di rinnovare la camera dei tuoi piccoli. Da seguire quindi!