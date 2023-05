Ikea presenta una poltrona sdraio dal design ultra-moderno che aggiunge un tocco di lusso al tuo giardino o alla tua terrazza!

Ikea lancia la nuova chaise-longue ultra trendy per trasformare il tuo giardino in un’oasi di pace!

Ikea continua a stupirci con l’arrivo della bella stagione. Infatti, il brand offre incredibili creazioni per il giardino o la terrazza. Questo è il caso della sua nuova chaise-longue design che sta già diventando un successo tra gli utenti. Scopri tutto nel dettaglio!

Ikea si prepara al ritorno del bel tempo

Il ritorno della primavera è sempre propizio al cambiamento. Infatti, molti di noi fanno pulizia e rinnovano l’arredamento della casa per godersi il sole in tutta tranquillità.

Le marche di arredamento approfittano di questa stagione per presentare le loro novità. È quindi il momento ideale per trovare le migliori ispirazioni di design del momento.

Ikea non è immune alla tendenza del momento. Il marchio ha appena presentato il suo nuovo catalogo contenente numerose chicche per la nuova stagione.

Il brand svedese ha pensato a tutto per equipaggiarci con accessori funzionali e di design. Kit per l’aperitivo, mobili da giardino e persino mini barbecue, il marchio possiede tutto ciò di cui abbiamo bisogno per prepararci alle vacanze.

Una chaise-longue ultra trendy per il giardino

Non è sempre facile trovare mobili da giardino di design. Infatti, le chaise-longue o i sgabelli da esterno hanno spesso un look imponente che può appesantire l’arredamento.

Ikea ha quindi immaginato la soluzione perfetta per un giardino sobrio. Il marchio ha appena lanciato una chaise-longue molto trendy che non ha nulla da invidiare ai grandi palazzi.

Il marchio punta sulla qualità e propone una chaise-longue in legno di eucalipto. Un materiale di alta gamma che resiste a tutto e ti offre uno stile unico.

Questa chaise-longue è anche composta da un comodo cuscino in tessuto. Quest’ultimo resiste all’acqua e alla pioggia e mantiene il suo colore intatto nonostante le intemperie. Non male, vero?

La nuova chaise di Ikea è quindi perfetta se vuoi arredare il tuo giardino a lungo termine. Questa possiede uno stile unico che richiama le chaise-longue dei palazzi. Le sue linee sobrie e i suoi colori sobri daranno un tocco di lusso al tuo giardino in un batter d’occhio.

Un accessorio che si adatta a tutte le tue esigenze

Inoltre, questa nuova chaise-longue Ikea offre numerose possibilità. Infatti, può essere utilizzata in diversi modi per godere al meglio del tuo giardino.

Questo accessorio possiede 3 diverse posizioni. Potrai quindi utilizzarlo come una sedia, come un letto o anche come una panca per ospitare più persone. A te la scelta!

Ikea ti offre anche la possibilità di personalizzare la tua chaise-longue all’infinito. Il suo cuscino possiede una chiusura per poter aggiungere altre fodere e decorare il tuo giardino con tessuti colorati.

Quindi, il marchio offre ancora un prodotto funzionale e multifunzione per adattarsi alle esigenze di ognuno. C’è quindi una forte possibilità che questa novità diventi un best-seller!

Ikea propone la sua nuova chaise al prezzo di 375 euro. Un prezzo superiore ai suoi prodotti classici, ma comunque accessibile per una chaise di tale qualità. Avviso agli appassionati!

