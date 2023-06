Ikea presenta piatti estivi per trionfare nelle cene estive con amici

L’estate è il momento perfetto per godersi le cene all’aperto con amici e familiari. E per rendere quelle cene ancora più speciali, non c’è niente di meglio che scegliere una bella e colorata stoviglie che illumini la tavola e l’ambiente. Una stoviglie che rifletta lo spirito dell’estate, con i suoi colori vivaci, i suoi motivi naturali e la sua freschezza. Una stoviglie che ti faccia sentire in vacanza, anche solo per qualche ora. Prendi nota, perché Ikea ha creato i piatti più estivi per trionfare nelle cene estive con gli amici e non vorrai lasciarli sfuggire.

Ikea crea i piatti più estivi

Tra le tante stoviglie e piatti estivi che possiamo trovare da Ikea, ce n’è una che sta spopolando perché è la più bella di tutte. Si tratta dei piatti piani della linea Entusiasm, che hanno design ispirati al mare, ai fiori e ai frutti.

I piatti Enstusiam sono fatti di gres, un materiale resistente e durevole che sopporta bene i cambi di temperatura. Inoltre, hanno uno smalto reattivo che conferisce loro un aspetto artigianale e unico, poiché ogni pezzo è diverso.

Questi sono piatti ideali da abbinare tra loro o ad altri servizi di Ikea, come Gladelig o Färkglar, che hanno colori vivaci e forme organiche. In questo modo potrai creare la tua composizione e dare un tocco personale alla tua tavola.

I piatti Entusiasm hanno un prezzo molto accessibile: il piatto piano che ha diversi motivi e che inoltre ha un diametro di 18 cm viene venduto a 12,99 euro per 4 pezzi. Inoltre, hai anche della stessa linea, i bicchieri e le tazze (che vengono venduti rispettivamente a 9,99 euro e 12,99 euro per confezione da 4) e le ciotole, che hanno lo stesso prezzo e vengono anch’esse in confezione da quattro pezzi.

Cosa stai aspettando? Non esitare e procurati questi piatti così estivi per trionfare nelle tue cene estive con gli amici. Potrai servire dalle insalate fresche alle pizze fatte in casa, passando per varie tapas o dessert fruttati. E la cosa migliore è che poi potrai metterli in lavastoviglie senza problemi.

Vedi come Ikea ti fa vivere l’estate con stile e buon gusto. Visita il suo sito web o recati nel tuo negozio più vicino e scopri tutti i piatti e le stoviglie che ha per te. Ti sorprenderanno!