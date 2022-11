Ikea presenta lo specchio bohémien perfetto per la tua casa

Volete dare profondità e stile alla vostra casa? Ikea propone lo specchio bohémien perfetto per soddisfare i vostri desideri!

Volete far sembrare più grande la vostra stanza? Non sempre si possono spostare i mobili, ma un semplice specchio può decorare e aggiungere profondità all’ambiente.

Stopandgo vi presenta lo specchio bohémien di Ikea perfetto per la vostra casa: non potrete più farne a meno!

Il dettaglio ideale

Che sia in un appartamento o in una casa, capita, a volte, di trovare una parete spoglia. Tuttavia, una parete né grande né piccola non lascia molto spazio alle decorazioni. Ecco perché bisogna trovare la soluzione migliore per darle un tocco in più, che sia semplice, ma di stile, e che non ci stanchi mai.

Perciò, se vi piace specchiarvi ogni giorno, o se volete semplicemente dare profondità alla stanza, da Ikea trovate la soluzione giusta per voi: uno specchio! Infatti, il riflesso rende la stanza otticamente più ampia e può anche impreziosire il vostro arredamento senza appesantirlo.

È fuori questione, però, scegliere un grande specchio come quelli che si trovano nelle proposte del noto marchio svedese. Su una piccola parete, o su una parete ampia ma già parzialmente decorata, è meglio giocare con piccoli tocchi: ecco perché vi consigliamo lo specchio bohémien.

Il primo requisito è quindi quello di avere un interno adatto allo stile di questo specchio. Se i colori pastello, il lino e la paglia non fanno per voi, allora dovrete trovare un’alternativa. Se, invece, avete voglia di atmosfere semplici ma d’effetto, da Ikea troverete quello che state cercando.

Non si tratta di un semplice specchio: lo specchio VRIGSTAD di Ikea, con le sue linee essenziali e un diametro di 63 centimetri si adatta a quasi tutte le stanze della casa e dona loro un tocco in più.

Lo specchio Vrigstad di Ikea: la soluzione perfetta

Lo specchio Vrigstad vi permette di dare profondità e aggiungere fascino alle vostre stanze. Il marchio svedese ci spinge ad osare ancora di più, proponendolo in combinazione con altri specchi e altre decorazioni della stessa gamma, l’ideale per dare personalità ad un’intera parete.

Sul suo sito web, Ikea invita ad “Aprirsi alla natura”. Questo specchio in giunco intrecciato a mano dona alla stanza profondità, calore e vitalità. Che ne appendiate uno o più, o che lo abbiniate a dei quadri, farà un figurone!

Lo specchio bohémien di Ikea si abbina a qualsiasi arredamento dalle linee essenziali, ma questo elemento di arredo perfetto, realizzato a mano ha anche un prezzo: 45 euro per il modello base del marchio. Una cifra che può diventare consistente, se pensiamo ad un insieme di specchi.

Tuttavia, sappiamo bene che le forme arrotondate regalano un tocco si classe alla stanza e, più che un semplice specchio, il Vrigstad diventa un elemento decorativo a sé stante.

State già pensando a come spolverarlo? Niente paura, Ikea ha pensato anche a questo: un kit di pulizia con un nome altrettanto complicato per un elemento decorativo semplice, efficace e originale.