Ikea presenta l’attaccapanni ideale per asciugare i vestiti in casa a soli 1 euro

Ikea presenta l'attaccapanni ideale per asciugare i vestiti in casa a soli...

Ikea ha messo in vendita un gancio ultra innovativo disponibile a meno di 1 euro che consente di asciugare i vostri vestiti senza problemi!

Nel suo catalogo, Ikea propone prodotti sempre più innovativi. E il minimo che si possa dire è che alcuni riescono a catturare l’attenzione dei clienti. Questo è il caso di un gancio per asciugare i vestiti.

Ikea semplifica la vita dei clienti

Ikea ha messo in vendita un gancio del modello SLIBB con clip. Sappi che è un prodotto che ha tutte le carte in regola per piacerti e quindi non riuscirai a farne a meno una volta acquistato. E infatti, è estremamente pratico per la tua quotidianità.

È un accessorio per riporre, organizzare e proteggere i vestiti. È stato progettato con una struttura rettangolare in polipropilene plastico ad alta resistenza e con almeno il 20% di origine riciclata.

Inoltre, dispone di una protezione speciale dai raggi UV che ti consente di usarlo per appendere i vestiti all’esterno. In questo modo, non dovrai trovare spazio all’interno della tua abitazione.

Si tratta di un prodotto adatto per asciugare i vostri vestiti all’esterno. Sappi che questo prodotto messo in vendita da Ikea include 8 mollette circolari con denti ondulati. Queste ultime impediscono ai vestiti di scivolare.

Inoltre, è disponibile in verde e ha un fissaggio superiore per fissarlo comodamente nell’armadio o sulla corda del bucato. Per mantenere il tuo prodotto, basta passarci un panno sopra.

Un gancio molto pratico

Con un punteggio di 4,4 stelle su 5, è un prodotto dell’azienda svedese che è riuscito a conquistare i clienti. Ancora di più, poiché questi hanno potuto trovare questo gancio con 8 mollette a un prezzo molto economico. È disponibile a soli 0,99 euro.

Nel frattempo, hanno commentato su questo articolo di Ikea: “Top per i calzini.”, “Ideale per stendere i calzini.”, “Davvero comodo per le mie sciarpe e cinture morbide, e poiché non è molto spesso lo apprezzo molto” .

“Allora, non uso questo gancio per i pantaloni. Ma per appendere le mie sciarpe, calze, guanti, fasce per la testa, cappelli. È molto pratico. E con un solo colpo d’occhio, trovo quello che voglio. Piuttosto che cercare per lungo tempo nei cassetti mettendo il caos” .

