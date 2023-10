Ikea presenta la sua prima collezione di accessori per Halloween!

Ikea anticipa già l’arrivo dell’autunno svelando la sua prima collezione per decorare gli interni a tema Halloween.

Ikea si prepara a far rabbrividire i suoi clienti. Infatti, l’azienda svedese svela la sua prima collezione incentrata su Halloween per decorare gli interni. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Un marchio che si rivolge a tutti i budget

Per consentire di arredare una casa a un prezzo ragionevole, IKEA è una soluzione ideale. Infatti, il marchio svedese offre numerosi prodotti perfetti, indipendentemente dal tipo di alloggio e budget.

Ad esempio, IKEA ha appena svelato il suo starter pack per studenti. Una bella iniziativa che consente ai giovani, spesso con poche risorse finanziarie, di arredare la loro casa senza spendere una fortuna.

In questo pacchetto si trovano numerosi oggetti. Infatti, ci sono ad esempio oggetti da cucina, utensili, tazze, una ciotola e anche una spugna. Per iniziare l’anno scolastico nel migliore dei modi.

Allo stesso tempo, IKEA mette anche in vendita oggetti un po’ più costosi per clienti un po’ più facoltosi. Eh sì, bisogna fare piacere a tutti!

Così, l’azienda svedese ha appena svelato un nuovo divano. Questo divano unisce comfort e design per abbellire un soggiorno. Inoltre, disponibile in 16 colori, è impossibile non trovare la propria felicità.

E IKEA non si ferma qui. Eh sì, l’azienda è piena di idee per offrire oggetti ai suoi clienti. Molto spesso, si ispira alle stagioni per immaginare prodotti appropriati.

All’avvicinarsi dell’autunno, IKEA si impegna già nella realizzazione di oggetti a tema Halloween. In effetti, la prima collezione è stata appena svelata. Stopandgo ne dice di più!

Did I go to IKEA and get Halloween stuff because it boosted my serotonin.. well, everyone, meet Harold pic.twitter.com/f0W3Erurta — Alannah’s going to KCON ????️ || ∞⁸ (@Feral4Lix) August 25, 2023

IKEA anticipa il periodo di Halloween

Spesso, IKEA presenta nuove collezioni. Per lo più, queste ultime hanno un tema ben preciso. Ad esempio, l’ultima in ordine di tempo era dedicata allo spazio ed era destinata ai bambini. Troppo figo!

Questa volta, IKEA ha scelto di ispirarsi all’autunno. E chi dice autunno, dice Halloween. Così, la collezione KUSTFYR si adatta perfettamente a questa atmosfera spensierata ma inquietante.

Nel lotto, si trovano cuscini ricamati con scheletri, una coperta fantasma, tappeti d’ingresso, ghirlande luminose con piccole zucche e anche candele a forma di ragno o fantasmi. Nient’altro che ciò!

Per non spaventare troppo i clienti, IKEA ha voluto proporre prezzi ragionevoli. Eh sì, bisogna contare tra 2,70€ e 23€ a seconda dei lotti. Ecco dei prezzi accessibili alla maggior parte delle persone.

Quindi, i fan di Halloween non sono costretti ad aspettare fino a ottobre per immergersi nell’atmosfera unica di questa festa. Se lo desiderano, possono già decorare la loro casa. Piuttosto pratico, no?

Ma per il momento, questa collezione è disponibile solo negli Stati Uniti. Senza dubbio, avvicinandosi ad Halloween, l’azienda deciderà di importare questi oggetti in Europa e altrove. Da seguire!