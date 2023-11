IKEA presenta la nuova collezione natalizia 2023!

VINTERFINT, STRALA e VINTERSAGA sono le nuove collezioni natalizie di IKEA. Nel 2023, il folklore e l’artigianato scandinavo saranno al centro della scena. Dalle decorazioni, all’illuminazione, alle stoviglie, ecco un’anteprima della collezione “Vinter” di IKEA!

Natale IKEA 2023: la collezione VINTERFINT

Come abbiamo detto in precedenza, IKEA presenta tre collezioni natalizie. La collezione VINTERFINT si basa su un’atmosfera scandinava mescolato con alcune stampe ispirate all’arte popolare. Eva Lundgreen, la designer della collezione, si è ispirata ai suoi ricordi d’infanzia delle feste di Natale nella fattoria di famiglia nello Jämtland, in Svezia. Cosa c’è in programma? Il Ornamenti natalizi nei colori tradizionali (rosso, verde, oro…), Natale piccole statuette in legno o in gres, senza dimenticare il Albero di Natale artificiale VINTERFINT 2023 a € 129 per una vacanza di successo!

Natale IKEA 2023: la collezione STRÅLA

La collezione STRÅLA si concentra su un arredamento caldo e luminoso. Paralumi a forma di stella, ghirlande luminose per l’albero, portacandele, lanterne e portacandele a LED… Questa magica collezione vi aiuterà a creare un’atmosfera avvolgente per questo inverno. Acquistare senza aspettare? Lanterna LED STRÅLA in plastica e acciaio, che imita perfettamente un villaggio di Natale !

IKEA Natale 2023: la collezione VINTERSAGA

La collezione VINTERSAGA porterà un tocco di avidità a casa vostra. Bevande calde alla frutta, caramelle ricoperte di cioccolato, marshmallows a forma di Babbo Natale o biscotti allo zenzero: queste piccole dolci sono da gustare in famiglia o semplicemente per archiviare sotto l’albero. Cosa amiamo di più? Il kit per realizzare il proprio un villaggio di pan di zenzero ! Perfetto per un Natale da buongustai!