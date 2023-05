Ikea presenta la migliore sedia per godersi il bel tempo sul proprio terrazzo o giardino!

Nel suo catalogo, Ikea ha deciso di mettere in vendita una poltrona reclinabile da esterno perfetta per il tuo comfort quest’estate!

Sono già passate una settimana dalla primavera in Francia. Una buona notizia per molte persone che aspettavano con impazienza il bel tempo e il riscaldamento. In questa occasione, Ikea ha messo in vendita il miglior prodotto.

Ikea pensa all’arredo degli spazi esterni

Dopo un inverno abbastanza mite ma con molta neve, la primavera fa il suo ingresso in Francia. Se ci sono bei giorni, lo stesso vale per le temperature che sono finalmente risalite negli ultimi giorni.

E in questo periodo molte persone hanno solo una cosa in mente: poter godersi tranquillamente il proprio spazio esterno. Balcone, terrazza o giardino, questi spazi sono indispensabili per rilassarsi con serenità in casa propria.

E il minimo che si possa dire è che l’arredamento della propria casa è altrettanto importante quanto quello esterno. Non bisogna lesinare sulla decorazione o sull’arredamento. E Ikea lo sa bene.

Per questo motivo, Ikea ha deciso di mettere in vendita una poltrona da giardino reclinabile che si adatta perfettamente al tuo corpo e ha uno stile molto elegante. La poltrona NÄMMARÖ è una poltrona che si adatta alla postura che desideri.

E questo grazie al suo schienale regolabile in sei posizioni diverse. La sua struttura è in legno resistente alle intemperie, perfetto per l’utilizzo esterno. Il design in finto legno è elegante e moderno.

Poltrone leggere e confortevoli

Il design aggiunge un tocco di stile a qualsiasi spazio esterno. Una delle caratteristiche più notevoli della poltrona Ikea del modello NÄMMARÖ è il suo comfort. La seduta e lo schienale sono in legno, il che consente una buona ventilazione.

Ciò evita l’accumulo di calore nei giorni più caldi. Naturalmente, l’ideale è mettere un cuscino per renderlo più confortevole. Un altro punto da sottolineare è la sua facilità di manutenzione e pulizia.

La poltrona Ikea NÄMMARÖ è anche molto facile da pulire con un panno umido e un sapone delicato. Il che la rende ideale per l’utilizzo esterno dove lo sporco e la polvere possono accumularsi più facilmente.

Per quanto riguarda il peso, è leggero. Le sedie sono molto facili da spostare grazie al loro peso di 6,3 kg che consente di piegarle e cambiarne la posizione a seconda delle vostre esigenze o preferenze.

Di conseguenza, la poltrona da giardino reclinabile Ikea NÄMMARÖ è un’ottima opzione se state cercando un nuovo alleato da apprezzare in condizioni di aumento delle temperature.

Un design intemporale per il vostro esterno

La loro altezza è di 105 cm, possono sostenere un peso massimo di 110 kg e la profondità del sedile è anche di 71 cm. Ikea ha anche affermato sul suo prodotto: “Il design intemporale permette di abbinare facilmente questo mobile a molti stili ed ambienti”.

Inoltre, Ikea ha aggiunto: “Il mobile è stato pretrattato per proteggerlo dal sole, dalla pioggia, dalla sporcizia e dall’usura. Fabbricato in acacia solido e rinnovabile proveniente da fonti più responsabili. Lo schienale regolabile in 6 diverse posizioni”.

In seguito, Ikea ha anche indicato: “Il prodotto è riciclabile o può essere utilizzato per fornire energia, se localmente disponete di un sistema di gestione dei rifiuti. Consigliato solo per l’utilizzo esterno.”

Se vuoi acquistare questa poltrona, sappi che è disponibile al prezzo di 80 euro!

