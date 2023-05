“Ikea presenta il tavolo perfetto per balconi e terrazze per godere del bel tempo!”

“Ikea presenta il tavolo perfetto per balconi e terrazze per godere del...

Nel suo catalogo, Ikea ha presentato un piccolo tavolo ideale per i balconi o le terrazze non molto grandi!

Da Ikea è possibile trovare tutti i mobili necessari per la vita quotidiana. L’azienda presenta prodotti molto utili sia per gli interni che per godersi tranquillamente l’esterno.

Ikea fa centro con il suo tavolo per il balcone

Quando c’è bel tempo, molte persone vogliono godersi il loro terrazzo, il loro giardino o il balcone. Questo periodo è il momento perfetto per godersi l’esterno in tutta serenità.

A tal proposito, Ikea ha deciso di mettere in vendita il piccolo tavolo ideale per il tuo esterno. Si tratta di un tavolo da parete per esterni ASKHOLMEN. Un tavolo progettato per essere fissato a una parete.

Quindi ha un lato destro e un lato rotondo, creando così una semicirconferenza con un sistema pieghevole per risparmiare spazio. Ha anche una capacità di 2 persone e si adatta solo agli spazi esterni.

Realizzata con listelli piatti in acacia massiccio, ha anche una finitura acrilica naturale colorata. Per la sua manutenzione, è consigliabile verniciarla con una certa regolarità. E proteggerlo dagli elementi.

Tuttavia, per la pulizia, è consigliabile utilizzare saponi delicati e panni asciutti che eliminano le tracce di umidità. Il tavolo Ikea misura 70 cm di lunghezza, 44 cm di larghezza e 71 cm di altezza. È di colore marrone chiaro e costa 29,99 euro.

Prodotti indispensabili per l’esterno

Ikea ha anche presentato il tavolo da giardino pieghevole TÄRNÖ. È uno dei tavoli da esterno più venduti della catena. E non a caso, ha una struttura in acciaio pieghevole con rivestimento in poliestere in polvere, piedi in plastica polipropilene per proteggere il pavimento.

E un piano rettangolare creato con listelli di acacia mass

5/5 - (9 votes)