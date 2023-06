Ikea presenta il prodotto perfetto per dormire bene nelle calde notti d’estate!

Per passare notti senza sudare questa estate, Ikea svela questo articolo indispensabile per un letto molto fresco!

Per non avere caldo nel letto questa estate, Ikea ha la soluzione. Scopri questo tessuto rinfrescante che ti garantirà notti serene. E tutto questo, a meno di 13 euro.

Un marchio sempre pieno di buone idee

Con l’estate che ricompare, le nostre abitudini dovranno gradualmente modificarsi. Infatti, durante questo periodo dell’anno che segna anche il ritorno delle vacanze, finalmente riscopriremo le guance all’aperto.

Ikea pensa a coloro che hanno spazi all’aperto e vogliono goderne al massimo. Durante il periodo estivo, non perdere infatti offerte eccezionali da trovare in negozio.

Come questo paravento realizzato in legno di acacia destinato a preservare la tua privacy dagli sguardi troppo indiscreti dei vicini!

Coloro che hanno un balcone (anche piccolo) saranno felici di accogliere questo bel tavolino basso che funge anche da contenitore. Ecco un oggetto, bello e utile allo stesso tempo, come solo Ikea sa proporre!

Per arredare la tua casa e dargli un’atmosfera vacanziera bohémien, invita anche alcuni mobili che sapranno apportare il loro tocco di fascino.

Questo è il caso di questa poltrona in rattan, che ci ha davvero colpito! Quando arriva la bella stagione, è anche necessario trovare soluzioni efficaci per combattere una piaga dell’estate: il caldo torrido!

Avrai notato che ogni anno si fa più o meno sentire da noi. Per proteggersi dal caldo, tutti hanno il loro piccolo trucco. Acquisto di ventilatori e condizionatori, gustazione di gelati, bagni in spiaggia o in piscina…

Tutti questi metodi sono validi per far fronte all’aumento delle temperature. Ma cosa succede quando è ora di andare a letto?

Un prodotto Ikea che ti fa dormire fresco!

Anche qui, non è sempre facile dormire quando fa troppo caldo. Per dormire meglio, è consigliato alleggerirsi. E perché no, anche senza lenzuola!

Ma non privarti di questo tessuto Ikea REXBEGONIA che potrebbe esserti molto utile. Infatti, questo tessuto composto per il 90% di nylon, ti assicura il suo effetto “ghiaccio” durante la notte.

