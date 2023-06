Ikea presenta il necessario per illuminare tutte le vostre serate estive!





Nel suo catalogo, Ikea ha svelato l’indispensabile a meno di 3 euro per illuminare le tue serate durante tutta l’estate!

L’estate finalmente sta per arrivare e le serate estive diventeranno sempre più frequenti. Per illuminare il tuo patio durante questo periodo, Ikea ha pensato ad un accessorio indispensabile!

La decorazione esterna: un punto molto importante

Mentre l’estate si avvicina a grandi passi, centinaia di migliaia di persone si affrettano per gli ultimi dettagli per prepararsi all’arrivo di questa stagione dell’anno. Alcuni si soffermano anche sull’aspetto decorativo.

Vale la pena dire che avere un’esterno ben decorato in questa stagione è molto importante. E per una buona ragione, l’interno verrà trascurato per passare il più tempo possibile all’esterno. Ikea ne è ben consapevole.

Tutte le persone che hanno un giardino, un patio o un balcone sono pienamente consapevoli della lunga lista di vantaggi che comporta poter godere di una piacevole serata all’aperto.

E, questo, sfruttando la brezza estiva. Ikea lo sa bene. Ed è per questa ragione che mette in vendita molti prodotti più utili degli altri per avere il miglior esterno possibile.

Se la decorazione e l’arredamento sono indispensabili, c’è un’altra cosa su cui non bisogna assolutamente fare l’impasse. Si tratta della luce. Infatti, è necessario e anche essenziale avere la migliore illuminazione per sentirsi a proprio agio.

Ikea ha successo con una piccola lampada funzionale

Ci sono pochi piani che a prima vista possono sembrare così allettanti come godersi una serata alla luce delle stelle nel nostro giardino o sul nostro patio, mentre ci si gode la migliore compagnia possibile.

Tuttavia, Ikea ha voluto andare oltre e rendere questo momento ancora più piacevole. Ed ora è possibile grazie al suo accessorio del modello SOMMARLÅNKE. Si tratta di una decorazione LED elettrica molto discreta.

Funziona con le batterie ed è in grado di dare un tocco di eleganza illuminando qualsiasi spazio aperto del tuo interno o esterno. Con un’autonomia fino a sei ore, è uno dei mezzi di illuminazione più pratici a tutti i livelli.

E se tutto ciò non bastasse, questa invenzione svelata da Ikea dispone di un timer integrato, grazie al quale è possibile accendere e spegnere la luce ogni giorno alla stessa ora se si desidera.

E, questo, senza preoccuparsi di dover ricordare se l’hai lasciata accesa o meno. A proposito del suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “Può essere installato ovunque. Perché funziona con le batterie. E non richiede una presa di corrente” .

Un prodotto a meno di 3 euro

Ikea ha anche fornito alcune precisazioni. L’azienda svedese ha indicato: “Batterie vendute separatamente. Sono necessarie 2 batterie AAA. L’azienda raccomanda le batterie ricaricabili LADDA. La fonte luminosa LED integrata ha una durata di circa 25.000 ore” .

Prima di aggiungere anche: “Può essere utilizzato come illuminazione esterna, IP 44. Utilizzare solo batterie compatibili con il prodotto. Non mescolare batterie nuove e vecchie. O pile di marche e tipi diversi” .

Per pulire questa piccola lampada Ikea, è sufficiente pulirla con un panno umido. Poi finire di asciugare con un panno asciutto. La decorazione elettrica ha anche ottenuto un ottimo punteggio di 5 stelle su 5.

I clienti hanno dichiarato: “molto leggero, semplice ed esteticamente bello.” ma anche “100% soddisfatto. Grazie” . Una cosa è certa, questa lampada a soli 2,99 euro ha tutto per piacere!

4.7/5 - (10 votes)