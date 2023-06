Ikea presenta il kit completo per trascorrere una bella giornata in spiaggia!

Quest’estate 2023, non passare le tue giornate in spiaggia senza questo kit venduto a un prezzo conveniente da Ikea. È un’offerta che apprezzerai!

Per rendere le tue uscite in spiaggia un successo, è necessario equipaggiarsi adeguatamente. Scopri questa offerta da Ikea, che ti propone un kit a un prezzo conveniente. È composto da una sedia e una tenda ed è già molto popolare tra i clienti.

Un marchio pieno di buone idee per la tua casa

L’estate si prospetta radiosa con Ikea. Infatti, la bella stagione non è ancora iniziata ufficialmente, ma il marchio svedese sta già presentando le sue migliori offerte. E le scelte non mancano.

Soprattutto per i piccoli budget, l’azienda fa sempre di più. Ikea colpisce duro con referenze di design di alta qualità, ma a prezzi più che abbordabili. Questo è il caso di quest’armadio a un prezzo irresistibile per aiutarti a organizzare la tua casa.

Hai ancora un po’ di soldi da spendere? Allora continua il tuo shopping con una novità per il tuo salotto. Durante la tua visita da Ikea, scopri questo tavolo in marmo sintetico che gli amanti del design contemporaneo sapranno apprezzare.

Per avere una casa sempre più bella e ottimizzata, Ikea ha le soluzioni giuste. Se hai bisogno di sistemi di archiviazione, puoi essere sicuro di trovare la soluzione presso l’azienda.

Scopri ad esempio come ottimizzare i tuoi cassetti con queste scatole compartimentate e ingegnose. È sempre meglio avere una casa ben ordinata, no?

Con il ritorno della bella stagione, le scappatelle all’aperto riprendono a partire da questo mese. Se hai in programma una gita in spiaggia a breve, sappi che per farla riuscire, non devi improvvisare!

Per non sederti ovunque sulla sabbia o rischiare una insolazione, pensa di acquistare alcuni elementi indispensabili da Ikea. Come questo leggero telo da spiaggia che si trasporta facilmente in una borsa.

Ikea svela il suo kit must-have per la spiaggia

Ma non è tutto! Scopri anche presso l’azienda questo kit che sta attualmente avendo molto successo in negozio. Esso è composto da una sedia e una tenda antivento.

Entrambe della gamma STRANDÖN, queste referenze ti conquisteranno con i loro colori e la loro utilità! Valutiamo completamente questa sedia pieghevole dai colori bianco verde/azzurro e dal suo design pulito.

Il suo peso leggero permette di trasportarla ovunque e di installarla dove preferisci. Sarà perfetta sulla sabbia calda. Ma anche in campeggio, o addirittura sul tuo balcone!

Questo modello ha inoltre una pratica tasca per riporre le chiavi, il telefono o altri oggetti che non vuoi mostrare a tutti.

Due articoli a meno di 40 euro

Il secondo articolo venduto in questo kit è una tenda da spiaggia. Anche questa nei colori verde/azzurro, è perfetta per rifugiarsi all’ombra durante le ore più calde della giornata.

Perché il sole estivo può essere implacabile e devi proteggerti, questa tenda svolgerà quindi perfettamente il suo ruolo. Sarà un luogo ideale per mettere i bambini più piccoli all’ombra.

O per conservare meglio i tuoi alimenti freschi nel tuo frigorifero portatile. Facile da montare e smontare, questa tenda si ripiega poi nella sua borsa una volta che non ne avrai più bisogno. Scopri subito questo kit esclusivo da Ikea al prezzo di 39 €.

4.9/5 - (10 votes)