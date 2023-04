IKEA presenta GOKVÄLLÅ, una nuova collezione ispirata al Medio Oriente

Cuscini a quadri, lanterne di ispirazione marocchina, vassoi dorati… La nuova collezione ideata dal gigante svedese vuole essere festosa, colorata e accogliente. L’idea? Riunire familiari e amici per celebrazioni festive, valorizzare piatti deliziosi e rilassarsi in un’atmosfera gradevole e soffusa.

IKEA: scopri la collezione GOKVÄLLÅ ispirata al Medio Oriente

Che sia per condividere un pasto festivo in famiglia o tra amici o semplicemente per rinfrescare la tua decorazione, la nuova collezione IKEA saprà conquistarti. GOKVÄLLÅ è un vero e proprio inno all’oriente, alla tradizione dell’Atlante, ai colorati zelliges e alle notti stellate. Non sorprende quindi trovare i fondamenti dello stile orientale, come le teiere ispirate ai motivi della Moschea Blu, i vassoi color oro o ancora le lanterne con LED i cui motivi “luna” lasciano intravedere un cielo stellato scintillante.