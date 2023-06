Ikea presenta accessori essenziali per una casa ben organizzata!

Le tue armadi e altri armadi sono un disastro? Metti subito ordine in tutto questo grazie a queste soluzioni ingegnose di Ikea.

Per avere una casa in ordine, Ikea trova soluzioni semplici per te. Scopri tutte quelle proposte dal negozio per organizzare i tuoi cassetti e armadi. Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Ogni problema ha la sua soluzione con Ikea

Cosa riserva ancora il marchio svedese per abbellire la tua casa mentre l’estate sta appena iniziando? Dobbiamo ancora presentare Ikea, che è uno dei negozi preferiti dai francesi per arredare?

Con i suoi migliaia di prodotti e i suoi articoli a basso prezzo, il negozio è senza dubbio un punto di riferimento per creare l’atmosfera desiderata a casa propria senza spendere troppo.

Perché quando si ha un budget limitato, ci piace anche fare buoni affari per il nostro potere di acquisto! E questo è ciò che Ikea offre con i suoi migliaia di prodotti per tutte le tasche.

Il marchio scandinavo ha la risposta a tutti i problemi che si presentano a casa tua in termini di alloggio. La mancanza di spazio è spesso il problema più comune.

A tal proposito, Ikea ha molte soluzioni apprezzabili. Come questo armadio a tre ante, molto utile per riporre tutti i tuoi vestiti aggiungendo un tocco di fascino autentico al tuo arredamento.

La mancanza di spazio porta spesso all’impossibilità di tenere in ordine la casa. Sappiamo che una casa disordinata non è ottimale per sentirsi bene.

Ma quando tutto sembra al suo posto, la nostra mente si sente subito molto più serena! Per aiutarti a mettere in ordine i tuoi armadi e cassetti, Ikea ha molte astuzie.

Scopri infatti le molteplici soluzioni di archiviazione proposte dal negozio per classificare, riporre e ordinare le tue cose. Sono tutte a basso prezzo e probabilmente ti cambieranno la vita!

Sistemi di archiviazione ingegnosi

Ad esempio, suddividi i tuoi oggetti con le scatole STUK. Ce ne sono di tutte le dimensioni, per tutte le tue esigenze. Una scatola per i calzini, un’altra per gli abiti sportivi o i maglioni piegati.

Finalmente avrai cassettiere e guardaroba ben ordinati. E questo è anche un punto a favore del tuo budget. Perché i loro prezzi da Ikea variano tra 3,99 € e 9,99 €.

Continuiamo con questa altra opzione di archiviazione SKUBB. Questi sacchetti di archiviazione di diverse dimensioni sono perfetti per riporre biancheria intima, accessori o calzini nei tuoi cassetti e scaffali. E tutto questo per meno di 10 €.

Per la cucina, apprezza anche questo porta-posate UPPDATERA. Questo sistema di archiviazione rettangolare di 52×50 cm in bambù naturale di Ikea ti conquisterà con il suo lato elegante. E utile!

Perché con questo hai nove scomparti per non mescolare più le tue forchette, coltelli e cucchiai! Tutto questo per 25,99 €.

Infine, terminiamo il nostro shopping da Ikea con questo altro sacchetto di archiviazione PÄRKLA. Apprezziamo il suo basso prezzo di 1,99 € e la sua bella chiusura lampo di colore arancione che gli dà stile.

Realizzato in polipropilene ad alta resistenza, il 40% del quale è di origine riciclata, questa borsa che pensa all’ambiente troverà rapidamente la sua utilità a casa tua!