Ikea porta un tocco vintage nella tua casa per soli dieci euro!

La nuova tendenza è il vintage rivisitato. Molti sostengono che il moderno invecchia male, che sia meglio optare per del vintage nuovo che invecchierà meglio nel tempo. Il fascino degli anni ’60 ci ricorda le vacanze dai nostri nonni, un ambiente molto rassicurante per la maggior parte di noi. Tuttavia, andare a cercare nei mercatini dell’usato o presso gli antiquari può rivelarsi molto costoso. Quando ci si trasferisce nel nostro primo appartamento o quando si desidera acquistare nuovi pezzi, a volte bisogna fare attenzione al prezzo. Vediamo insieme la soluzione proposta da IKEA.

IKEA commercializza pezzi vintage

Uno stile retrò in un interno rappresenta un fascino irresistibile. Un po’ di nostalgia, e abbiamo voglia di far crescere i nostri figli nello stesso universo in cui siamo cresciuti e abbiamo tutti i nostri bei ricordi.

Il vantaggio di questo negozio è che si ha molta probabilità di trovare la propria felicità, e a prezzi molto convenienti. Tra gli accessori o i mobili, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. E dopo l’accessorio ideale IKEA per l’inverno, ecco quello che fa al caso vostro per illuminare la vostra abitazione.

Queste lampade si adatteranno perfettamente al vostro interno, qualunque sia lo stile. Se non volete prendere mobili e pezzi venduti al prezzo più basso, sappiate che IKEA lancia una linea di prodotti di alta qualità, un rapporto qualità-prezzo senza eguali, con tutti i vantaggi pratici del negozio. Lasciatevi sedurre dai loro prodotti.

La loro famosa lampada retrò

Volete dare un tocco degli anni ’60, ma temete che alla fine non sia il vostro stile? Quindi, metterci un prezzo può sembrare troppo vincolante. Tuttavia, non preoccupatevi, Ikea vi propone questa lampada per la modesta cifra di 13€.

Oltre a portare uno stile hippie nel vostro soggiorno, l’illuminazione non è da meno. Infatti, vi abbiamo parlato del rapporto qualità-prezzo, qui per 13€ avrete il beneficio di avere a casa un’illuminazione a LED con un’ottima ampiezza di illuminazione.

Ma non è tutto, il suo lato pratico non si ferma qui, poiché grazie al suo piccolo formato, potete spostarla ovunque. Se non vi piace nel vostro soggiorno, potrebbe essere che l’adoriate nella vostra camera da letto!

Ikea specifica addirittura che il suo miglior posizionamento è su un comodino. L’illuminazione morbida della lampada vi permetterà di apprezzare le vostre piccole sessioni di lettura prima di dormire e godervi un dolce sonno. È importante non affaticare gli occhi prima di andare a letto con una luce forte.

Nonostante il prezzo di questa lampada, è fatta con materiali molto solidi, il che la rende durevole, potrete quindi contare su di essa per diversi anni. Questa lampada ha quindi:

Un prezzo basso di 13 €

Ottime qualità dei materiali

Un’illuminazione adatta

E infine, uno stile dichiarato.

A questo prezzo, non abbiate più paura di ridisegnare il vostro interno.