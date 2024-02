Ikea porta ordine e stile nel tuo soggiorno con questo nuovo mobile

Ikea ha messo in vendita vari mobili unici, perfetti per arredare la tua casa!

Arredare casa non è un'impresa semplice. Infatti, richiede tempo e talvolta anche un pizzico di immaginazione. Fortunatamente, Ikea ha tutto ciò che serve per aiutarti a trovare i mobili che fanno per te.

Scatena la tua creatività con le scatole di Ikea

Nel suo catalogo, Ikea ha presentato alcuni prodotti indispensabili se desideri arredare il tuo salotto. L'azienda ha proposto tre armadi molto originali. Questo è particolarmente vero per il modello EKET.

Si tratta di un mobile da parete semplice, semi-quadrato, con un fondo chiuso e un fronte aperto. Puoi regolarlo sul muro grazie a un binario di sospensione di 35 cm di lunghezza venduto separatamente.

Realizzato con un pannello posteriore in fibre di legno e fogli di carta, è molto robusto. Inoltre, il resto del mobile comprende pannelli di particelle, cartone a nido d'ape 100% riciclato e bordi in plastica, secondo Ikea.

È un prodotto che si assembla rapidamente e facilmente grazie al sistema di tappi a incastro con cui è stato creato. Sappi che misura 35 cm di larghezza, 25 cm di profondità e 35 cm di altezza.

Questo mobile può supportare un peso massimo di 5 kg. Puoi trovarlo in 9 colori: giallo, blu-grigio, bianco, effetto quercia, grigio scuro, marrone effetto noce, rosso bruno, rosa chiaro e grigio-verde. Una scatola costa 15 euro.

Un mobile molto pratico

Ikea propone anche il suo elemento da parete del modello KNOXHULT. Si tratta di un armadio da parete rettangolare con una mensola interna regolabile in altezza e una porta a ribalta. Quest'ultima protegge il contenuto da polvere, umidità e altri agenti ambientali.

Le sue dimensioni sono 60 x 31 x 75 cm di larghezza, profondità e altezza. Disponibile in bianco, è una concezione modulare che può essere completata con altri mobili simili.

Il tutto per massimizzare lo spazio di stoccaggio e organizzazione. Ikea ha specificato: “Sfrutta lo spazio offerto dai muri e tieni a portata di mano bicchieri, stoviglie, conserve o cibi secchi” .

Per mantenere questo prodotto, basta pulirlo con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, un detergente non abrasivo o sapone. Poi finisci asciugando con un panno secco.

I clienti hanno evidenziato il buon rapporto qualità/prezzo di questo prodotto. Una cosa è certa, è un'altra opzione perfetta se cerchi di risparmiare spazio nella tua casa. Per acquistarlo, devi spendere 50 euro.

Un elemento da parete molto originale

Ikea ha anche proposto un elemento da parete del modello VÄLJARE molto originale. È un prodotto che si attacca facilmente al muro con diverse ferramenta. Queste ultime sono vendute separatamente e dipendono dal tipo di superficie.

Questo mobile ha un pannello principale che funge da supporto per gli elementi decorativi, uno spazio di stoccaggio interno e una porta a ribalta con una maniglia a forma di buco rotondo.

Oltre a una decorazione frontale intrecciata che conferisce eleganza e uno stile classico alla stanza. Questo prodotto supporta un peso massimo di 7 kg per ripiano. Le sue dimensioni generali sono: 25 x 35 x 35 cm di profondità, altezza e larghezza.

Puoi anche trovarlo in dimensioni equivalenti a 35 x 35 x 35 cm. A seconda delle dimensioni che desideri, dovrai quindi spendere 35 o 40 euro. Una cosa è certa, è un altro prodotto Ikea che ti farà innamorare.

