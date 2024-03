Ikea porta colore nel tuo appartamento con questa nuova collezione

Ikea ha fatto una preview della sua prossima collezione che sicuramente rallegrerà la vostra giornata con mobili colorati e alla moda!

E' da diversi anni che Ikea riscuote un grande successo tra i consumatori grazie ai suoi mobili e oggetti di decorazione. Tra poche settimane, una nuova collezione, chiamata TESAMMANS, vedrà la luce.

Ikea annuncia una nuova collezione

Attraverso il proprio sito web, Ikea ha annunciato una grande notizia per i consumatori. L'azienda ha rivelato di aver collaborato con i designer Raw Color per la sua collezione TESAMMANS.

Senza dubbio, questa nuova collezione promette di essere eccezionale. Infatti, sarà molto colorata e andrà sicuramente a ravvivare la vostra casa. L'azienda svedese ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Ha dichiarato: « Unendo lo stile unico di Raw Color all'esperienza di IKEA nel campo dell'arredamento e della decorazione, TESAMMANS evidenzia come il colore possa trasformare gli spazi abitativi e le emozioni » .

Tuttavia, sarà necessario aspettare un po' prima di scoprire questa nuova collezione. Infatti, verrà lanciata il prossimo 29 marzo. Si prega di notare che non tutti i negozi potranno approfittarne.

Mobili che porteranno gioia nella vostra casa

Ikea ha anche specificato: « Il duo olandese sfrutta la capacità dei colori di trasformare gli oggetti di tutti i giorni mescolando colori vivaci e saturi con tonalità più discrete« .

Christophe Brach di Raw Color ha dichiarato: « Siamo sempre alla ricerca di colori che si valorizzino a vicenda. E' come una ricetta, bisogna trovare il giusto equilibrio per far risplendere un oggetto! » .

Una collezione molto colorata

La prossima collezione presenterà anche un paralume e una base per lampada al prezzo di 24,99 euro. Ci sarà anche una decorazione a sospensione che porterà molti colori al vostro soffitto.

Vasi, vasi per fiori, orologi, fodere per cuscini, tappeti, vassoi, caraffe, asciugamani, bicchieri o coperte… questa collezione non mancherà di fare un grande successo tra i consumatori.

Riguardo alla coperta, il creatore ha dichiarato: » Curiosità: questa coperta accogliente ha più colori di quanto pensiate! Le linee sottili sembrano fondersi in un unico colore. Avvicinandosi, si possono distinguere i diversi colori » .

Una cosa è certa, Raw Color ha saputo giocare con la materia e i colori dei diversi prodotti. E questo per ottenere un risultato più che sorprendente. Ancora un po' di pazienza prima di scoprire questa collezione!