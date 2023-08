Ikea pone fine definitivamente all’insonnia grazie a questo prodotto innovativo!

Offriti ore di sonno incomparabili con questa innovazione di Ikea per non morire più di caldo durante la notte nel tuo letto!

Per avere notti alla temperatura giusta, Ikea innova. Trova presso l’azienda questo articolo indispensabile per le persone che hanno spesso troppo caldo durante il sonno. Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Riferimenti che deliziano la tua casa

Presente in tutto il mondo, l’azienda Ikea non ha bisogno di presentazioni per gli amanti di belle idee per la decorazione della propria casa. Per riuscire nella tua, vai al marchio svedese per trovare ispirazione!

Sia che tu abbia gusti moderni o preferisca lo stile vintage, troverai tutto ciò che ti soddisfa da Ikea.

Il marchio pensa a coloro che vogliono abbellire la propria casa senza spendere una fortuna. In questa stagione, ha segnato molti punti con le sue collezioni estive.

È infatti il momento giusto per apportare qualche cambiamento alla tua “casa dolce casa”. Soprattutto se hai la fortuna di avere una terrazza o anche un piccolo balcone.

Perché anche se sembra piccolo, potrebbe esserci spazio per uno di questi cinque tavoli. Molti clienti li hanno già adottati, perché non tu?

Per fare ordine prima del ritorno, anche le migliori soluzioni di stoccaggio si fanno sentire da Ikea. Armadi, credenze, cassapanche per i giocattoli dei bambini…

Non mancano idee per riuscire a mettere in ordine casa tua, rinnovando anche l’ambiente. È il caso della tua camera da letto, dove questo letto con cassetti dovrebbe trovare il posto giusto.

È non solo molto bello, ma anche super pratico con i suoi cassetti scorrevoli che si integrano nella struttura del mobile. È un’innovazione che fa l’unanimità tra i clienti del marchio.

Quando si desidera dormire bene, è necessario non solo un buon letto, ma anche un buon materasso e biancheria da letto degna di questo nome!

Ikea svela il suo asso nella manica per dormire come un bambino!

Ikea innova pensando alle persone che hanno spesso troppo caldo durante la notte. Se questo è il tuo caso attuale a causa dell’aumento delle temperature in alcune regioni, allora questa coprimaterasso ROSENVIAL è quello che fa per te.

Questo articolo in tessuto si posiziona tra il materasso e le lenzuola per regolare la tua temperatura corporea durante la notte. Composto da minuscole fibre cerate, permette al corpo di eliminare il calore senza sudare.

Risultato, avrai sempre la sensazione di dormire tra lenzuola fresche e a una temperatura ideale per conciliare il sonno. Con questo articolo venduto dal gigante svedese, addio insonnie!

Questo prodotto è anche dotato di elastici ad ogni angolo del coprimaterasso. Ciò permette di mantenerlo ben posizionato sul materasso. Puoi quindi muoverti nel tuo letto senza vedere questo pezzo di tessuto scivolare via al minimo movimento.

Inoltre, questa protezione avrà anche la funzione di prolungare la durata del tuo materasso. Lavabile in lavatrice a 40° C, questa misura di 180 x 200 cm è venduta a 85 € da Ikea. È il prezzo per dormire comodamente.