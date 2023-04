Ikea perde la testa: abbassa il prezzo del suo prodotto più venduto

In Ikea possiamo trovare numerosi prodotti che ci rendono la vita più facile, sia per quanto riguarda la decorazione della casa, sia per avere mobili funzionali che ci servono per ogni esigenza e, soprattutto, che ci permettono di risparmiare spazio. Tuttavia, il negozio di mobili per eccellenza propone alcune soluzioni che sono diventate un vero e proprio classico e che probabilmente molti di noi hanno già a casa. Mobili che sono sempre presenti nel catalogo e che diventano “bestseller”, come il prodotto di cui ora parleremo, uno dei più venduti di Ikea che ha subito un calo di prezzo, quindi se ancora non lo avete, questa è la vostra occasione per acquistarlo.

Ikea abbassa il prezzo del suo mobile più venduto

Tra le numerose proposte di mobili che possiamo sempre trovare in Ikea, la libreria della gamma Brimnes è la più venduta di tutte e ora ha un prezzo ridotto, il che la rende nuovamente al centro dell’attenzione di tutti.

Una delle migliori librerie sul mercato

Un vero e proprio classico che, se ancora non possedete, non dovreste più aspettare, perché rappresenta la soluzione definitiva per mantenere l’ordine in casa e, inoltre, ha un design che si adatta perfettamente a qualsiasi stile decorativo che possiate avere.

La libreria Brimnes misura 60 x 190 centimetri e comprende tre ripiani e due cassetti di facile montaggio, ideali per riporre libri e altri oggetti della casa che non vogliamo lasciare in giro. Di colore bianco e con un design moderno, minimalista, è la libreria perfetta da posizionare nella tua casa, sia nel soggiorno, nella camera da letto o in uno studio.

Funzionalità e comodità in un unico mobile

I cassetti hanno inoltre un’apertura morbida con fermo per evitare che si estraggano completamente e i ripiani possono essere posizionati all’altezza desiderata, in modo da poter utilizzare la libreria sia per libri grandi che per quelli tascabili, mantenendo tutto in ordine.

Una libreria che diventerà uno dei vostri mobili preferiti. È in vendita sia nei negozi fisici che nel negozio online di Ikea e il prezzo ora è di 84,99 euro, quindi è arrivato il momento di acquistarla.

4.5/5 - (10 votes)