Ikea pensa all’ambiente con questa nuova borsa in rete molto resistente!

I nostri colleghi di Tuxboard hanno svelato che Ikea ha appena lanciato una borsa che farà bene al pianeta… grazie a una rete.

Non è una novità, Ikea fa di tutto per aiutare il pianeta e dimostra di pensare ad esso. Infatti, l’azienda svedese propone spesso prodotti che sono buoni per l’ambiente. E lo ha dimostrato nuovamente con la sua borsa a rete, perfetta per l’ecologia.

Grazie ai pescatori!

Possiamo ringraziare i pescatori per questa geniale idea. Infatti, il gigante dell’arredamento si è ispirato alle persone che ci portano il pesce per ideare il suo nuovo prodotto che farà impazzire.

Semplicemente perché Ikea si è ispirata a una rete da pesca per realizzare una borsa di cotone. Di conseguenza, è molto buona per il pianeta. Dato che non c’è plastica utilizzata per questa produzione. Un punto a favore del gigante dell’arredamento.

Per quanto riguarda il suo utilizzo, i nostri colleghi di Tuxboard ci informano che è molto ingegnoso. In particolare grazie alla sua maniglia che consente un facile trasporto. La sua composizione è fatta al 100% di cotone.

La borsa Ikea buona per il pianeta e a basso costo

Quindi avrai capito che con questo prodotto, sei garantito di grande resistenza e lunga durata. Infatti, sempre secondo i nostri colleghi, la borsa può sopportare carichi pesanti. Naturalmente entro limiti ragionevoli.

Il primo obiettivo di questo oggetto Ikea è trasportare il cibo. Grazie ai suoi buchi, l’aria può passare. Di conseguenza, mantiene più a lungo frutta, verdura e ortaggi freschi. Puoi persino usarlo per appenderlo ad un gancio in casa e usarlo come riserva di cibo.

Ma cosa fare se vuoi lavarlo? Perché nel tempo potrebbe sporcarsi, come tutte le borse. I nostri colleghi fanno sapere che c’è una soluzione. Puoi lavarlo solo in lavatrice.

Nel caso in cui desideri tenerlo a lungo e in buone condizioni. Per questo, opta per un lavaggio a massimo 40°C, con un trattamento moderato. Attenzione a non usare la candeggina, né metterla nell’asciugatrice.

Se lo fai, la borsa Ikea si rovinerà. Resta ora da conoscere la cosa più importante riguardo a questo prodotto. Vale a dire, il prezzo di questa meraviglia. I nostri colleghi ci fanno sapere che sarà tua per meno di 10 euro. Costa infatti solo 9,99 euro.