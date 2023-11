Ikea offre gli accessori natalizi perfetti per gli appartamenti di piccole dimensioni che renderanno la tua casa da rivista.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y seguro que ya estás pensando en cómo decorar tu casa para crear un ambiente festivo y acogedor. Pero si vives en un piso pequeño o tienes poco espacio, puede que te resulte difícil encontrar los adornos adecuados que no recarguen el ambiente ni ocupen demasiado sitio. Por eso, te traemos una selección de los mejores adornos de Navidad de Ikea que son especialmente indicados si tienes una casa pequeña o poco espacio. Con ellos, tu casa va a parecer de revista y vas a sorprender a tus invitados con tu buen gusto y creatividad.

Los mejores adornos de Navidad de Ikea

Las coronas que puedes colocar en tu pared, árboles de Navidad con luces que ocupan poco espacio o lámparas y portavelas. Todo ello y mucho más lo encuentras entre los adornos de Navidad de Ikea para que tu casa, aunque pequeña, parezca de revista. Estos son los mejores:

Lámpara techo/pared LED STRÅLA

Esta lámpara de techo LED tiene forma de corona y es ideal para iluminar las oscuras noches invernales con un toque natural. Está hecha de plástico y funciona con pilas, por lo que no tendrás que preocuparte por los cables ni por el consumo eléctrico. Además, tiene un temporizador integrado que se enciende automáticamente a la misma hora cada día y difunde una luz acogedora durante 6 horas. Puedes colgarla en el salón, el dormitorio o el balcón y crear un efecto mágico. Su precio es de 17,99 euros.

Corona LED STRÅLA

Otra opción para decorar tu casa con luces es esta corona LED que también funciona con pilas y tiene un temporizador integrado. Tiene un diseño brillante y elegante que puedes colgar en la puerta, la pared o la ventana y dar la bienvenida a tus visitas con estilo. Esta corona LED es perfecta para combinar con otros adornos de la misma serie STRÅLA y crear una armonía visual. Su precio es de 19,99 euros.

Pantalla para lámpara STRÅLA

Si quieres darle un toque original y divertido a tu casa, te encantará esta pantalla para lámpara con forma de copo de nieve gigante. Esta pantalla de lámpara blanca difunde una luz cálida que aporta un toque acogedor a tu hogar, ideal para estas fiestas. Puedes colocarla en una lámpara de pie o de mesa y crear un punto focal en tu decoración. Además, es muy fácil de montar y desmontar, por lo que podrás guardarla sin problemas cuando termine la Navidad. Su precio es de 4,99 euros.

Corona artificial VINTERFINT

Esta frondosa corona de hojas verdes es un clásico que nunca falla. Crea el ambiente perfecto en tu paraíso invernal e inunda tu hogar con el espíritu festivo de estas fiestas. Puedes colgarla en la puerta, la pared o el espejo y darle un toque de color y frescura a tu casa. Esta corona artificial está hecha de plástico reciclado y yute, por lo que es respetuosa con el medio ambiente y duradera. Su precio es de solo 3,99 euros.

Portavelas bloque juego 2, casa rojo/blanco VINTERFINT

Estos portavelas con forma de casas son una monada y te ayudarán a crear una atmósfera cálida y acogedora en tu casa. Cuando coloques velas gruesas y las enciendas, una luz suave irradiará de las ventanas de las casas y a través del techo abierto. ¿No te parece acogedor y agradable en mitad del invierno? Estos portavelas están hechos de acero con revestimiento en polvo y tienen un diseño sencillo y moderno que combina con cualquier estilo. Su precio es de 4,99 euros.

Planta poinsettia, euphorbia pulcherrima

