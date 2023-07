IKEA: Nuove ispirazioni per un salone trendy

Non è la prima volta che si sente parlare delle nuove idee incredibili del gigante svedese. Il suo successo è impressionante, passando dalla cucina al bagno, Ikea si reinventa per voi. Questa volta ha immaginato la decorazione per il vostro salotto. Attraverso questo articolo, vi spieghiamo tutte le nuove tendenze da non perdere assolutamente.

Le idee innovative speciali per la decorazione del vostro salotto

Volete fare qualche lavoro nella vostra sala da pranzo? Ma vi mancano idee? Non preoccupatevi, Ikea è la vostra soluzione. Sono disponibili nuove idee geniali. Idee che si adatteranno a tutti i gusti e i colori. Lasciatevi quindi tentare da un pomeriggio in uno dei negozi svedesi. Prendetevi il tempo di passeggiare tra gli scaffali per scoprire le novità in diretta. Potrete fare una piccola pausa caffè o pranzo alla caffetteria, pratico, no?

Infatti, il salotto è una delle stanze più importanti della vostra casa o del vostro appartamento. Deve essere ordinato e organizzato, ma sempre moderno con una bella decorazione. Quindi è necessario ottimizzare lo spazio a vostra disposizione. Ikea è esperto in materia. Sa associare l’estetica con la praticità.

Questa stanza deve essere ben ordinata. Un salotto disordinato con oggetti sparsi in ogni angolo, non è necessariamente piacevole. Dovete quindi orchestrare tutto per creare una bella atmosfera in cui sentirsi bene. Non dimenticate che è uno spazio di relax. Potrete trovare pratici spazi di archiviazione progettati da Ikea. Avrete la possibilità di personalizzarli e personalizzarli secondo i vostri gusti. Ad esempio il modello molto attraente, il Kallax: ha diverse mensole con scomparti. Potete lasciarlo aperto o chiuderlo, a voi la scelta.

Il salotto, il vostro luogo preferito: quindi prendetene cura

Un’altra idea che molto probabilmente vi piacerà: il cannage posizionato sulla libreria Billy. Ma cos’è? Si tratta del famoso cannage all’ultima moda in questo momento. Ikea propone di fissarlo sui suoi modelli di porte: Billy. In questo modo otterrete un’estetica di archiviazione molto Instagrammabile e pratica.

Idea numero tre: installate un tavoletta per poggiare. Se siete sul vostro divano, una domenica pomeriggio, immersi nella riflessione su un cruciverba, potete decidere di riposarvi un po’ e appoggiare la rivista sulla tavoletta del divano. Questo piccolo gadget può essere molto pratico.

Perché non lasciarvi tentare da una bella panchina. Ideale se avete poco spazio e avete una piccola sala da pranzo, questa saprà abbellire la vostra sala. Non vi preoccupate più con oggetti che ingombreranno il vostro salotto. Optate per una panchina accogliente. Ikea propone diversi modelli, come il modello Havsta, disponibile in negozio.

Idea numero cinque: optate per piccole mensole pratiche. Le mensole Bekvam sono una delle nuove idee di tendenza proposte da Ikea. Questo modello vi faciliterà la vita nell’organizzazione: per i vostri libri, i vostri DVD o i vostri vasi.

Inoltre, se siete grandi appassionati di archiviazione, vi proponiamo il modello chiamato “credenza”. Si tratta dello scaffale Kallax. Potrete conservarci le vostre foto, la vostra ceramica e molti altri oggetti.

Potete anche lasciarvi tentare dalle nuove tavole basse che dispongono di spazi di archiviazione. Come detto in precedenza, nella vostra sala da pranzo, la conservazione è fondamentale. Quindi, non dimenticate di associare l’estetica alla funzionalità. Uno dei modelli di tendenza è il Knuff. È un tavolino basso che può essere personalizzato secondo i vostri gusti. L’aspetto pratico di questo oggetto: ha spazi per riviste.

Un altro grande elemento di decorazione da non perdere: il mobile Kallax XXL. Arrederà alla perfezione il vostro grande schermo televisivo. Potrete abbinarlo ad altri oggetti a vostra scelta. È disponibile in diversi colori.

Idea numero nove: le mensole appositamente progettate come appendiabiti. Ikea ha immaginato uno sgocciolatoio, chiamato “Ostbit”. Un modello di mensole stilizzato sul quale potrete appendere le vostre borse, i vostri cappotti o anche le vostre borse da trasporto.

Ikea pensa a tutto! Se avete animali domestici, il gigante svedese ha creato un modello di sgabello per animali. Idea geniale! In questo modo il vostro cane o gatto eviterà di saltare e afferrare il vostro divano con le unghie.