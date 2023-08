IKEA: Nuove decorazioni per rendere il tuo interno ancora più affascinante!

Come di consueto, il catalogo IKEA offre nuove decorazioni per il nuovo anno. Tra la selezione, ci sono stili e mobili di tendenza che possono apportare un vero cambiamento alla tua casa. Cucina e bagno sono le stanze maggiormente interessate, ecco tutte le nuove tendenze decorative proposte da IKEA.

Novità per rinnovare il tuo bagno

Il bagno è una stanza difficile da arredare. Tuttavia, il gigante svedese dell’arredamento ha trovato soluzioni per ovviare a questo problema!

Nuovi mobili adatti alle condizioni del bagno

IKEA ha fatto un ottimo lavoro pensando alle novità da apportare per rinnovare un bagno. Infatti, il marchio di arredamento propone ancora una volta nuovi contenitori a un prezzo molto ragionevole. Questo mese, il marchio propone contenuti moderni e pratici, per dare un nuovo look alla tua stanza.

Tra le novità, ci sono diversi mobili. Lo sgabello VILTO è una delle ultime novità IKEA. Poco profondo, è versatile e offre la possibilità di conservare molti prodotti da bagno. Per gli spazi più ridotti, è anche possibile appoggiarci gli asciugamani per farli asciugare. Viene proposta anche una versione diversa, sotto forma di mensola.

Spazi di archiviazione adattabili

I mobili modulari sono protagonisti di quest’anno. Tra i prodotti c’è la mensola girevole ENHET. Come altri mobili dello stesso marchio, è possibile definire le dimensioni della mensola. Avrai così un mobile in metallo dal design essenziale, molto pratico e poco ingombrante. Una novità utile per una stanza in cui i mobili devono essere ottimizzati.

Questa mensola in metallo non si chiude, rimane aperta e permette un facile accesso agli oggetti conservati. Può anche essere posizionata sotto un lavabo, come mobile lavabo, e alcune opzioni permettono di aggiungere delle porte. Una struttura con molteplici caratteristiche che senza dubbio risolverà i tuoi problemi di spazio.

Decorazioni per spazi piccoli

Più passa il tempo, più IKEA pensa ai bagni che non possono ospitare troppi mobili. Per questo motivo, il marchio si è concentrato maggiormente sull’ottimizzazione dello spazio anziché sul design elaborato. Prenditi il tempo di immaginare i mobili che desideri prima di avviare un progetto di rinnovamento. In questo modo, la tua stanza guadagnerà in spazio e funzionalità.

Per creare un’atmosfera chiara e zen, puoi aggiungere le applique LED di IKEA. Le LEDSJÖ porteranno luminosità, un elemento importante in una stanza come il bagno. Prodotti poco ingombranti, fissabili e adattabili per creare una decorazione su misura in base alle tue esigenze.

Rinnovare la tua cucina, le soluzioni proposte

Niente di meglio che preparare deliziosi piatti in una cucina ben arredata! Ecco tutte le possibilità immaginate da IKEA per valorizzare la tua cucina.

Aggiungere colore

La cucina è una stanza che richiede colori vivaci per rompere la banalità degli altri spazi della casa. IKEA ti offre un’alternativa interessante che permetterà di dare nuova vita alla tua cucina. Sia che si tratti di mobili o stoviglie, una moltitudine di oggetti può servire al rinnovamento dello spazio.

L’originalità è importante in una stanza in cui i piatti si cuociono. IKEA punta sull’aggiunta di accessori colorati. Infatti, esponi le tue stoviglie colorate attraverso le finestre di alcuni mobili per far risaltare l’energia della tua stanza. Non è necessario ripensare completamente lo spazio, basta valorizzare la tua decorazione personale.

Completare il look con accessori

Senza colore, la cucina può risultare monotona. Per questo motivo, alcuni accessori IKEA a meno di cinque euro colmano questa piccola mancanza. I barattoli tornano di moda, pensa di aggiungerne riempiendoli di materiale colorato per farli risaltare. Il loro aspetto in parte vintage darà un vero valore aggiunto alla tua cucina.

Mobili ecologici

Da ora in poi, IKEA propone nuove novità decorative con caratteristiche speciali. Fatti di materiali naturali, alcuni mobili si rivelano rispettosi dell’ambiente oltre ad avere un design di tendenza.