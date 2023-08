Ikea: non si dovrebbero mai acquistare questi 5 prodotti, ecco perché!

Sapevi che ci sono dei prodotti da evitare da Ikea? Ecco l’elenco dei 5 elementi decorativi da non acquistare mai nel famoso negozio!

Ikea offre molte occasioni vantaggiose nei suoi reparti. Tuttavia, il marchio dispone anche di prodotti fallimentari da evitare ad ogni costo. Ecco l’elenco dei peggiori prodotti da non acquistare mai secondo le recensioni dei clienti. Vi diremo tutto dalla A alla Z!

Ikea: un concetto vincente

Ikea è il marchio di arredamento numero 1 nel mondo. Infatti, il negozio è riuscito a imporsi sul mercato grazie al suo concetto innovativo. Commercializza mobili e oggetti in kit a prezzi contenuti. In questo modo rende il design accessibile a tutti. E funziona alla grande!

Il negozio è una meta di shopping imperdibile quando ci si trasferisce o si ristruttura casa. Le sue soluzioni trendy permettono di ottimizzare lo spazio e creare una decorazione su misura. Ecco perché i consumatori scelgono molto spesso Ikea per i loro acquisti per la casa.

Attualmente, Ikea conta circa 420 negozi in tutto il mondo. Il negozio batte tutti i record di vendita e non smette di far parlare di sé con le sue belle creazioni.

Tuttavia, il negozio ha comunque alcune limitazioni. Alcuni dei suoi prodotti sono noti per essere di scarsa qualità, se non addirittura pericolosi. Esiste quindi un elenco di 5 prodotti da evitare assolutamente da Ikea. Ve lo sveliamo subito!

Prodotti che non fanno sempre l’unanimità

Le cassettiere Ikea sono spesso criticate dai clienti. Innanzitutto, sono molto difficili da montare. Inoltre, alcuni modelli presentano un grave problema di sicurezza. Un bambino è già morto a causa dello sversamento del mobile su di lui. Fate quindi attenzione quando scegliete la vostra cassettiera presso il gigante svedese.

Un altro prodotto problematico: gli armadi. Questi contengono molto spesso componenti difettose o pezzi mancanti. Un dettaglio piuttosto fastidioso che rende impossibile l’installazione del mobile. È quindi necessario tornare da Ikea e fare alcune pratiche per ottenere i pezzi mancanti.

Gli esperti sconsigliano anche l’acquisto dei materassi. Questi sono molto convenienti e sembrano di buona qualità. Tuttavia, alcuni modelli sono molto fragili e non durano nel tempo secondo le recensioni dei clienti. Quindi pensate a consultare tutte le recensioni prima di fare la vostra scelta in negozio.

Infine, i clienti sono spesso delusi dalla qualità delle lampade Ikea. La maggior parte dei modelli non è molto resistente. Alcuni possono essere pericolosi. La collezione Lock ha già ricevuto più di 200 segnalazioni di rischio di rottura. Evitate quindi questa collezione per non sprecare i vostri soldi.

Le referenze da evitare

Come avrete capito, ci sono molti prodotti da evitare da Ikea. E l’ultima categoria di oggetti potrebbe sorprendervi.

Ikea è anche conosciuta per i suoi bei accessori decorativi a prezzi contenuti. Tuttavia, questi prodotti accessibili sono talvolta vittime del loro successo. Sorgono quindi problemi di demarcazione.

Tutti impazziscono per la stessa decorazione del marchio. Quindi c’è una buona possibilità che finiate con lo stesso tavolino o le stesse candele dei vostri amici.

Evitate quindi di fare tutti i vostri acquisti decorativi da Ikea. Preferite i piccoli negozi della vostra città o i creatori per una decorazione unica che non assomigli a nessun’altra.

Cosa c’è da dire, Ikea non ha solo vantaggi. Il concetto del marchio ha alcune limitazioni. Pertanto, siate attenti prima di riempire il vostro carrello!

