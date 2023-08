Ikea Mobili d’ingresso: i modelli più belli

Che tu abbia la fortuna di avere uno spazio ampio o che sia limitato, con Ikea troverai i mobili d’ingresso che ti permettono di organizzare tutto correttamente: vestiti, scarpe e accessori. Inoltre, abbiamo anche alcuni suggerimenti per un ingresso alla moda.

Questo mobile per scarpe è molto pratico, permette di riporre molte paia facilmente senza ingombrare l’ingresso. Ha scaffali regolabili da adattare alle dimensioni delle scarpe. Il suo design semplice lo rende facile da integrare nell’ingresso.

Questo mobile è un grande classico del gigante svedese che molti di noi hanno già adottato e persino modificato con successo. Risparmio di spazio e quasi invisibile, è molto funzionale e con esso finiscono le scarpe che si trovano ovunque. Aggiungi una mensola di legno sopra per ottenere anche una bella console oltre allo spazio di archiviazione.

Questo armadio per scarpe può contenere almeno otto paia, consentendo a tutta la famiglia di riporre le scarpe della stagione in corso. Semplice, ma molto funzionale, troverà il suo posto in tutti gli stili e, essendo poco ingombrante, si inserisce anche in un angolo della stanza.

Questo mobile con i suoi tre scomparti può ospitare dodici paia di scarpe. È una buona opzione per offrirti un archivio molto accessibile ed efficiente, adatto a spazi ridotti. Posizionerai i tuoi accessori sul ripiano o nella piccola nicchia.

Se stai cercando un grande mobile per scarpe, allora questa armadio sarà il tuo miglior alleato. Offre una vasta superficie di archiviazione per scarpe o altri accessori, il tutto con un design semplice che si adatta a tutti gli stili.

Due scomparti per riporre le scarpe e un ampio cassetto per i tuoi accessori, è quello che ti offre questo mobile da fissare al muro. Pratico, semplice e di dimensioni ragionevoli, è perfetto in ogni ingresso.

Se la panca è un accessorio che si trova spesso nell’ingresso per la sua praticità, questa offre anche una funzione aggiuntiva poiché consente di riporre le scarpe. Se non sopporti più le scarpe che si trovano ovunque, questa è senza dubbio la soluzione.

Mensole, cassetti e appendiabiti consentono di riporre facilmente tutte le cose della famiglia. Uno spazio apprezzabile per un mobile dalle linee molto semplici che si adatta a diversi stili decorativi.

Questo appendiabiti in acciaio e legno nero è molto funzionale e ha anche un design molto gradevole: consente di appendere il cappotto, sedersi per indossare e togliere le scarpe e riporre le scarpe. Puoi tranquillamente combinare due appendiabiti se hai lo spazio necessario. Si adatta a una decorazione industriale, più classica o contemporanea.

Questo appendiabiti accoglie i tuoi cappotti, ma anche le tue borse o altri accessori e alcune paia di scarpe nel tuo ingresso. Sostituisce con successo ed eleganza il tuo appendiabiti offrendo una funzionalità maggiore.

Armadio stretto perfetto per un piccolo ingresso. Contiene scarpe e cappotti per una maggiore funzionalità. Poiché è modulare, sei tu che, grazie agli accessori disponibili, organizzi il tuo spazio di archiviazione come desideri e secondo le tue esigenze. Leggi anche:

4.8/5 - (12 votes)