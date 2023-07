Ikea mette in vendita una incredibile poltrona che si trasforma in letto!

Ikea, il gigante dei mobili, ha appena presentato una poltrona molto pratica. Quest’ultima ha la possibilità di trasformarsi in un letto.

Ikea ha appena proposto il mobile perfetto per risparmiare spazio. Infatti, il marchio svedese svela una poltrona 2 in 1 che si trasforma in un letto. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z.

Ikea: i pezzi dell’estate

Ikea ha sempre puntato forte sulle novità. Infatti, il marchio svedese svela molto spesso nuovi pezzi. Mobili perfetti per rinnovare la tua decorazione d’interni e goderti le belle giornate estive. E una cosa è certa, c’è qualcosa per tutti i gusti. Eh sì!

Tra i nuovi pezzi del marchio, oggetti perfetti per le vacanze. Infatti, il marchio ha persino svelato i top 5 oggetti irrinunciabili di quest’estate. Dalla semplice sdraio al sacchetto isolante, c’è tutto per trascorrere bei momenti in spiaggia.

Ma non è tutto. Infatti, Ikea ha anche puntato tutto sui pasti all’aperto e sull’atmosfera festosa. Ecco perché il marchio svedese propone persino i suoi pezzi ideali per un picnic di successo. Quindi, con tutti gli oggetti proposti, non c’è dubbio che i tuoi ospiti saranno entusiasti.

Infine, Ikea è sempre riuscita ad adattarsi alle esigenze di ognuno. Ecco perché il marchio non ha esitato a proporre mobili per piccoli appartamenti, piccole cucine o persino piccole terrazze. Così, l’ultimo mobile svelato si adatta a un piccolo salotto.

Si tratta di un divano letto, molto pratico da posizionare ovunque. Un pezzo che rischia di conquistare gli studenti al ritorno a scuola. Quindi, non esitate più a procurarvelo. Stopandgo vi dirà di più!

Una poltrona incredibile che si trasforma in un letto

Ikea è il negozio perfetto per arredare il tuo spazio vitale. Ma se vivi in un appartamento, è necessario risparmiare spazio. Ecco perché il marchio svedese vuole renderti la vita più facile. Eh sì!

Infatti, il marchio ha appena svelato il mobile perfetto per te. Si tratta di una poltrona che funge anche da letto. Un prodotto 2 in 1 quindi, che rischia di conquistare molti fan. Molto di tendenza, questa nuova creazione Ikea si chiama “la meridiana KIVIK”.

Molto confortevole, questa poltrona Ikea è un pezzo piacevole da posizionare nel tuo salotto. I suoi cuscini d’assisa sono di buona qualità. Questo bel divano misura 90 x 163 x 83 cm. Inoltre, grazie al suo rivestimento removibile, è facile da pulire. Niente male!

Ma non è tutto. Infatti, questo divano si adatta a ogni tipo di interni. Il motivo: per questo mobile, Ikea propone 15 colori diversi. Beige, bianco, blu, rosa o verde. Ce n’è per tutti i gusti. Eh sì!

Infine, se desideri regalarti questo divano meridiano, dovrai sborsare una somma di 450 euro. Un prezzo piuttosto elevato ma giustificato dalla sua praticità e risparmio di spazio. Infatti, acquistando questa poltrona, non avrai più bisogno di un letto. Affare da seguire, quindi!