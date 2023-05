Ikea mette in vendita la migliore tenda oscurante per la propria casa!

Ikea ha fatto contenti tutti mettendo in vendita il miglior store opaco per la casa! Perfetto per evitare sguardi indiscreti!

All’avvicinarsi dell’estate, è meglio attrezzarsi adeguatamente per evitare il caldo intenso in casa. Ikea ha quindi messo in vendita il miglior store opaco per la casa! Stopandgo vi racconta tutto in dettaglio.

Novità da Ikea

In questo periodo di bel tempo, Ikea si riempie di novità. Potete optare per questo fantastico barbecue in acciaio inossidabile. Perfetto per preparare delle fantastiche grigliate per i vostri ospiti.

L’occasione perfetta per condividere un momento conviviale con i propri cari in giardino. Questo barbecue è in vendita al prezzo di 849,00 euro nel negozio. Per accogliere al meglio i vostri ospiti è meglio decorare il vostro spazio esterno con delle belle lampade.

Ikea ha messo in vendita decine di lampade per esterni che allontanano le zanzare. Ad esempio, la piccola lanterna LED in edizione limitata ha fatto contenti tutti. È in vendita a 19,99 euro da Ikea.

Se desiderate rendere il vostro soggiorno più accogliente, optate per il tavolo rotondo in legno di acacia a 149 euro. Sui siti di Ikea, i commenti sono positivi. “Buon modello, non me ne pento”, “Bello, solido e funzionale”, “Prodotto di qualità”, “Un tavolo che amplia lo spazio nonostante la sua piccola dimensione”.

Ikea mette anche in vendita lo store Fönsterblad. È senza dubbio quello che state cercando per affrontare l’estate. Infatti, le temperature saliranno nei prossimi giorni.

Le previsioni del tempo annunciano anche forte caldo per l’estate. Quindi è meglio attrezzarsi con questo tipo di store da Ikea per rendere l’interno della casa più fresco.

Il miglior store opaco per la vostra casa

Questa estate, il caldo potrebbe diventare insopportabile. Quindi Ikea ha messo in vendita il miglior store opaco per la casa! Vi permette di risparmiare energia abbassando la potenza del condizionatore.

E per buona ragione! Lo store impedisce l’ingresso totale della luce. Quindi, il calore fatica ad entrare. Tranquilli, questo store di Ikea si apre e si chiude molto facilmente.

E lo fa senza alcun rumore! È sicuro per i bambini perché non ci sono corde. Il tessuto di questo store Ikea è in poliestere. Garantisce quindi una grande resistenza ai raggi UV. Ma non è tutto! Perché è anche riciclabile.

Ikea ha quindi pensato a tutto! Parliamo adesso del prezzo! Tranquilli, lo store di Ikea è molto conveniente. I prezzi variano da 15 a 22 euro.

Quindi potete trovare quello che fa per voi a un prezzo molto conveniente. In realtà, il prezzo dipende dalle misure dello store Ikea. Ad esempio, quello di 60 x 155 centimetri costa 14,99 euro. Quello di 80 x 155 centimetri costa 17,99 euro.

Ma non è tutto! Perché lo store di 100 x 155 centimetri costa 19 euro. Poi 22 euro per quello di 120 x 155 centimetri. E 25 euro per lo store di 140 x 155 centimetri.

Andate da Ikea per acquistare lo store che fa per voi. Potete anche ordinarlo online.